Ravensburg vor 3 Stunden

Corona-Verstoß beim Hallenbad mit Angriff auf Polizeibeamte

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einer Ansammlung von 80 Personen an einem Hallenbad in Ravensburg. Bei der Anordnung eines Platzverweises von Seiten der Polizei kam es zu massiven Widerstandshandlungen, bei denen drei Beamte verletzt wurden.