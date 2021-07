Der Landkreis erleichtert den Zugang zu Impfungen im KIZ dem Pressetext zufolge im Rahmen der Initiative „#dranbleibenBW“ des Landes Baden-Württemberg und bietet außerdem weitere Vor-Ort-Impfaktionen an.

Offenes Impfangebot im Impfzentrum in der Messe

Das KIZ in der Messe Friedrichshafen wird dem Landratsamt zufolge bereits ab kommender Woche Erst- und Zweitimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung anbieten. Das offene Impfangebot bestehe von Montag bis Sonntag, 19. bis 25. Juli, jeweils von 8 bis 13 Uhr. Zur Verfügung stehen laut Mitteilung Impfstoffe der Hersteller Astrazeneca, Johnson & Johnson (ab 18 Jahre) sowie Biontech (ab 12 Jahre). Ab Mittwoch, 21. Juli werde es zusätzlich Impfungen mit dem Impfstoff des Herstellers Moderna geben. Bereits vereinbarte Termine bleiben bestehen und werden im KIZ wie geplant durchgeführt, heißt es weiter.

Bei Zweitimpfung auf zeitlichen Mindestabstand achten

Mitzubringen sind der Personalausweis und der Impfausweis beziehungsweise eine Bescheinigung über die Erstimpfung, sofern diese bereits verabreicht wurde. Zweitimpfungen können nur dann erfolgen, wenn der zeitliche Mindestabstand zur Erstimpfung eingehalten wurde. Zwischen den Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech müssen dem Pressetext zufolge mindestens drei Wochen liegen, im Falle von Moderna sind es vier Wochen, bei Astrazeneca gibt es keine Verkürzung, zwischen einer Astrazeneca- und einer Biontech- oder Moderna-Impfung müssen vier Wochen liegen.

Wer sich während der offenen Impfwoche impfen lässt, wird dringend gebeten, gegebenenfalls bereits vereinbarte Termine zur Erst- oder Zweitimpfung unter www.impfterminservice.de oder Telefon 116117 zu stornieren. Das sei ein Akt der Fairness allen gegenüber, die sich noch um einen Impftermin bemühen und auch den engagierten Teams der Impfzentren gegenüber.

Wie stark das Interesse an den Impfungen in der offenen Impfwoche sein wird, sei im Vorfeld nicht abschätzbar, heißt es weiter. Daher müsse im KIZ mit Wartezeiten gerechnet werden. Auch sei es möglich, dass sich der verfügbare Impfstoffvorrat aufgrund hoher Nachfrage temporär erschöpft.

Zwei Impfaktionen in der Häfler Innenstadt

Die Impfkampagne werde durch weitere Vor-Ort-Impfangebote ohne Anmeldung unterstützt. In der kommenden Woche wird es laut Mitteilung zwei Impfaktionen in der Häfler Innenstadt geben: Am Freitag, 23. Juli während des Wochenmarkts und am Samstag, 24. Juli während des Schlemmermarktes.

An beiden Tagen gibt es einen Infostand auf dem Markt auf dem Adenauerplatz, bei dem sich Interessierte über die Impfung aufklären lassen können. Wer sich direkt impfen lassen möchte, geht zum nur wenigen Meter entfernten Standort des ehemaligen Testzentrums in der Eugen-Bolz-Straße 10. Die Impfungen erfolgen von 8 bis 16 Uhr. Zum Einsatz komme hier der Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson, der bereits mit einer Impfung einen vollständigen Impfschutz bewirkt.

Infos zur Corona-Schutzimpfung unter www.bodenseekreis.de/corona-impfung