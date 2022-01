Der Impfstützpunkt in der Autofabrik Tettnang wurde Anfang Januar geschlossen – planmäßig, wie das Landratsamt mitteilt: Die Räume seien nur befristet angemietet gewesen. Trotzdem seien zum Jahreswechsel die Impfkapazitäten durch den Bodenseekreis noch mal erhöht worden.

„Die Impfstützpunkte Friedrichshafen und Überlingen sind wöchentlich nun an vier statt bisher drei Tagen in Betrieb, zusätzliche Gemeinde-Impftage wurden organisiert und die Kapazitäten der einzelnen Impftage auf 250 bis zu 400 erhöht“, heißt es weiter. Jedem Impfberechtigten ab zwölf Jahren solle im Bodenseekreis ergänzend zu den Angeboten der ärztlichen Praxen ein wohnortnahes Impfangebot gemacht werden.

Impftage in elf Gemeinden

Neben den regelmäßigen Impfstützpunkten an der Messe Friedrichshafen, an der Rathaus-Rückseite in Friedrichshafen, in der Überlinger Obertorstraße sowie an den beiden Klinikstandorten Friedrichshafen und Überlingen werden bis Ende des Monats zusätzliche Impftage in mehreren Gemeinden angeboten.

Vor Ort seien an diesen Tagen die mobilen Impfteams des Bodenseekreises und aus Konstanz. „Die jeweiligen Gemeindeverwaltungen haben sich gemeinsam mit dem Landratsamt um die Organisation gekümmert und stellen Personal für die Koordination vor Ort bereit“, teilt die Kreisverwaltung mit

Informationen rund um die Impftage im Januar Wer kann sich an diesen Tagen impfen lassen? Die kostenlose Impfung können dem Landratsamt zufolge Menschen ab zwölf Jahren erhalten, unabhängig vom Wohnort. Für die Beratung und gesundheitliche Abklärung vor der Impfung sind Ärzte vor Ort. Welche Impfstoffe kommen zum Einsatz? Es werden die Impfstoffe der Hersteller Biontech, Moderna und Johnson & Johnson entsprechend der aktuellen medizinischen Vorgaben und Verfügbarkeit eingesetzt. Über die Impfstofffestlegung wird im ärztlichen Beratungsgespräch informiert. Eine Wunschwahl kann nicht gewährleistet werden. Welche zeitlichen Abstände sind zu beachten? Um eine Auffrisch-/Drittimpfung erhalten zu können, müssen nach der Zweitimpfung laut Mitteilung mindestens drei Monate vergangen sein, bei einer Grundimpfung mit Johnson & Johnson mindestens vier Wochen. Was muss mitgebracht werden? Impfpass (falls vorhanden) beziehungsweise Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, Ausweis oder Pass, Krankenversichertenkarte (falls vorhanden). Jugendliche unter 16 müssen von mindestens einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden Muss ein Termin gebucht werden? Einige Gemeinden haben sich dem Landratsamt zufolge für eine Terminvergabe entschieden, einige für einen offenen Impftag ohne Terminvergabe. Informationen – sobald verfügbar – unter www.bodenseekreis.de/corona-impfung

Die Impftage im Überblick – sortiert nach Datum