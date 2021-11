Bodenseekreis vor 2 Stunden

Corona-Proben im Labor: „Wir rechnen mit einer deutlichen Zunahme der Positivrate“

Das MVZ Labor Ravensburg – in der Region besser bekannt als Labor Dr. Gärtner – untersucht auch in diesem Herbst wieder viele Corona-Proben aus ganz Süddeutschland. Wie viele Abstriche werden jede Woche analysiert und was fällt momentan bei den Ergebnissen auf? Ein Überblick.