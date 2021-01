Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Bodenseekreis seit Beginn der Pandemie liegt am Montagnachmittag bei 4015. Als akute Infektionsfälle gelten zu Wochenbeginn 745 Personen. 85 Menschen werden nach Angaben des Landratsamts im Zusammenhang mit Covid-19 stationär in den Kliniken im Landkreis behandelt.

In der zurückliegenden Woche (11. bis einschließlich 17. Januar) sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis insgesamt 366 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. 20 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind in dieser Zeit gemeldet worden.

Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie ist am Montag auf 83 gestiegen (plus acht im Vergleich zum Vortag).

Gemeldete Covid-19-Infektionen nach Gemeinde (Stand: 18. Januar) Bermatingen Seit Beginn der Pandemie: 43

Fälle pro Tausend Einwohner: 10

Veränderung zum Vortag: 0 Deggenhausertal Seit Beginn der Pandemie: 59

Fälle pro Tausend Einwohner: 13

Veränderung zum Vortag: 0 Eriskirch Seit Beginn der Pandemie: 131

Fälle pro Tausend Einwohner: 26

Veränderung zum Vortag: 0 Frickingen Seit Beginn der Pandemie: 29

Fälle pro Tausend Einwohner: 9

Veränderung zum Vortag: 0 Friedrichshafen Seit Beginn der Pandemie: 1248

Fälle pro Tausend Einwohner: 20

Veränderung zum Vortag: 5 Heiligenberg Seit Beginn der Pandemie: 41

Fälle pro Tausend Einwohner: 13

Veränderung zum Vortag: 1 Immenstaad Seit Beginn der Pandemie: 108

Fälle pro Tausend Einwohner: 16

Veränderung zum Vortag: 1 Kressbronn Seit Beginn der Pandemie: 164

Fälle pro Tausend Einwohner: 18

Veränderung zum Vortag: 0 Langenargen Seit Beginn der Pandemie: 176

Fälle pro Tausend Einwohner: 23

Veränderung zum Vortag: 3 Markdorf Seit Beginn der Pandemie: 230

Fälle pro Tausend Einwohner: 16

Veränderung zum Vortag: 1 Meckenbeuren Seit Beginn der Pandemie: 311

Fälle pro Tausend Einwohner: 22

Veränderung zum Vortag: 3 Meersburg (mit Daisendorf, Hagnau und Stetten) Seit Beginn der Pandemie: 126

Fälle pro Tausend Einwohner: 12

Veränderung zum Vortag: 0 Oberteuringen Seit Beginn der Pandemie: 66

Fälle pro Tausend Einwohner: 13

Veränderung zum Vortag: 0 Owingen Seit Beginn der Pandemie: 55

Fälle pro Tausend Einwohner: 12

Veränderung zum Vortag: 0 Salem Seit Beginn der Pandemie: 164

Fälle pro Tausend Einwohner: 14

Veränderung zum Vortag: 0 Tettnang (mit Neukirch) Seit Beginn der Pandemie: 567

Fälle pro Tausend Einwohner: 25

Veränderung zum Vortag: 4 Überlingen (mit Sipplingen) Seit Beginn der Pandemie: 353

Fälle pro Tausend Einwohner: 14

Veränderung zum Vortag: 2 Uhldingen-Mühlhofen Seit Beginn der Pandemie: 144

Fälle pro Tausend Einwohner: 17

Veränderung zum Vortag: 0 Gesamt Seit Beginn der Pandemie: 4015

Fälle pro Tausend Einwohner: 16,28

Veränderung zum Vortag: 20

Der höchste 7-Tages-Wert je 100 000 Einwohner lag in der zurückliegenden Woche bei 207,8 Fällen am Freitag. Am Montagnachmittag waren es 171,9.