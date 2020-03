Die Angst vor der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ist in Altenheimen besonders groß. Senioren gehören zur Gruppe mit dem höchsten Risiko. Welch drastische Folgen eine Infektion haben kann, zeigt das Beispiel eines Seniorenheims in Würzburg, in dem bis Montag 13 Menschen nach einer Covid-19-Infektion gestorben sind – trotz des strikten Besuchsverbots, das in Altenheimen gilt.

14 Tage Isolation ist Pflicht für neue Bewohner

Nach Aussage von Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamtes, sei der Heimaufsicht aktuell noch kein Corona-Fall in einem stationären Alten-oder Pflegeheim im Bodenseekreis bekannt. Doch um Bewohner und Mitarbeiter zu schützen, „nehmen die meisten Pflegeheime aktuell keine neuen Bewohner auf“, erklärt er auf Anfrage.

In Pflegeheimen gilt die Sorge in Zeiten der Corona-Pandemie den Bewohnern. Dem Risiko einer Infektion setzen sich die Heime durch Neuaufnahmen nicht aus, zumal die Schutzausrüstung fehlt. | Bild: Christoph Schmidt

Das gelte auch für Hospize. „Hintergrund ist, dass neue Bewohner erst einmal 14 Tage isoliert werden müssten. Dies ist bei Doppelzimmern nicht in jedem Fall möglich. Zudem gibt es Engpässe bei der Schutzausrüstung“, antwortet der Kreissprecher auf eine SÜDKURIER-Anfrage.

Das bestätigt beispielsweise die Stiftung Liebenau. Nach Aussage einer Sprecherin nehme man keine neuen Bewohner in den zahlreichen Häusern der Pflege im Kreisgebiet, egal ob in Tettnang, Meckenbeuren oder Kressbronn, auf. „Parallel klären wir gerade, unter welchen Rahmenbedingungen Neuaufnahmen stattfinden können“, teilt Helga Raible mit.

Situation spitzt sich zu

Auch im städtischen Karl-Olga-Haus in Friedrichshafen gibt es einen „Aufnahmestopp“, wie Stadtsprecherin Monika Blank bestätigt. Hier könnten zwar noch Bewohner aufgenommen werden, allerdings sei der Aufwand zur Zeit zu hoch. Wer neu einzieht, müsse 14 Tage in Quarantäne und unter strengsten Hygienemaßnahmen betreut werden. Freie Plätze gebe es nur noch in den 30 Doppelzimmern. Hier sei eine Isolation aber schlichtweg nicht möglich.

Diese Situation führt zu einem dramatischen Versorgungsengpass im Bodenseekreis, der im Klinikum Friedrichshafen bereits sorgenvoll beobachtet wird. In der vorletzten Woche sei es „in Einzelfällen“ noch gelungen, Patienten in einem Pflegeheim unterzubringen, die nach ihrem Krankenhausaufenthalt nicht mehr akut-, aber immer noch pflegebedürftig waren. „Die Situation spitzt sich jedoch zu“, berichtet Silvia Neubauer, Mitarbeiterin des Sozialdienstes des Medizin Campus Bodensee. Zum einen hätten die Pflegeheime nicht genügend Schutzkleidung. Zum anderen fehle es eben an Einzelzimmern, um für die „neuen“ Bewohner die angezeigte 14-tägige Isolation sicherzustellen, so Silvia Neubauer.

Notlösung: „Entlassung“ in die Geriatrie

Deshalb greift der MCB bereits zu einer Notlösung: Die Geriatrische Reha des Klinikums Friedrichshafen nehme seit einigen Tagen ausschließlich Patienten auf, die mit einer entsprechenden ärztlichen Verordnung „intern verlegt“ werden – also zuvor im Klinikum oder in der Klinik Tettnang stationär versorgt wurden. Krankenhäuser sind seit 2017 gesetzlich verpflichtet, sich um die Anschlussbetreuung der zu entlassenden Patienten zu kümmern. Eine Möglichkeit boten Plätze für die Kurzzeitpflege in Heimen. Durch die Corona-Verordnung des Landes sind auch die Tages- und Kurzzeitpflegestellen geschlossen. „Aktuell bietet keine Einrichtung einen Notbetrieb an“, erklärt Robert Schwarz.

Keine Alternativen für pflegebedürftige Senioren

Wer jetzt pflegebedürftig wird, kommt also in keinem Heim unter. Welche Alternativen gibt es dann? „Das ist in der Tat eine gute Frage“, sagt Helga Raible von der Stiftung Liebenau. Eine wirkliche Alternative gebe es aufgrund rechtlicher Vorgaben nicht. Zumindest bestätigt die Kreisbehörde Pläne, dass beispielsweise Reha-Einrichtungen pflegebedürftige Senioren übergangsweise aufnehmen könnten: „Genau das klären wir gerade mit Trägern und Kassen“, betätigt Robert Schwarz vom Landratsamt.

Was passiert bei einer Covid-19-Infektion im Altenheim? Bewohner, die in einem Seniorenheim am Covid-19-Virus erkranken, werden nach Angaben des Landratsamtes unter Quarantäne gestellt und isoliert versorgt. Das bedeutet etwa, dass die infizierte Person in ihrem Zimmer bleibt und nicht mehr an Gemeinschaftsaktivitäten teilnimmt. Mitarbeiter betreten das Zimmer dann ausschließlich mit Schutzausrüstung. Weitere Schritte würden „in engster Abstimmung mit dem Gesundheitsamt“ erfolgen. Bei der medizinischen Versorgung komme es auf die Art und Schwere der Symptome an. Schlussendlich entscheidet der Arzt, ob jemand ins Krankenhaus muss oder im Pflegeheim behandelt werden kann.

Überall Engpässe bei Schutzausrüstung

Senioren, die pflegebedürftig geworden sind, finden derzeit auch bei den ambulanten Diensten keine adäquate Hilfe. „Auch dort gibt es Engpässe bei der Schutzausrüstung“, sagt Robert Schwarz. Und nicht nur das: „Weil wir in den Sozialstationen einen sehr niedrigen Personalstand haben, nehmen wir sehr wenige neue Kunden auf“, teilt Helga Raible für die Stiftung Liebenau mit. Andere Pflegedienste wie die katholische Sozialstation in Friedrichshafen waren schon vor der Corona-Krise personell am Anschlag und werden der Nachfragen kaum Herr.

Selbstauskunft zum Corona-Risiko

Dazu kommt: Wer in Corona-Risikogebieten war oder typische Krankheitssymptome bei sich feststellt, wird ohnehin keinen Pflegedienst nach Hause bekommen. „So wollen wir das Risiko einer Infektion für unsere Mitarbeiter so gering wie möglich halten“, erklärt Helga Raible die nun vom potenziellen Kunden verlangte Selbstauskunft, die nachvollziehbar ist. Sie bedeutet im Umkehrschluss allerdings auch, dass gerade Senioren mit einer Covid-19-Infektion, die nicht in einem Pflegeheim versorgt werden, auf sich allein gestellt bleiben, wenn es keine familiäre Hilfe gibt. Und hier greift – streng genommen – das Kontaktverbot…