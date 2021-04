Die Haushalte im Bodenseekreis haben im Coronajahr 2020 mehr Hausmüll produziert. „Wir sind uns sicher, dass das pandemiebedingte Erhöhungen sind. Man sieht sie bundesweit in allen Kreisen und in allen Städten“, sagt Stefan Stoeßel. Der Leiter des Abfallwirtschaftsamtes stellte die jüngste Abfallwirtschaftsstatistik am Dienstagabend im Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik vor. Die Ausgangsbeschränkungen hätten dazu geführt, dass mehr zuhause gekocht wurde, was in der Folge auch mehr Müll verursachte. Allein beim Biomüll stand am Ende des Jahres ein Plus von 5,5 Prozent. In Gelben Säcken wurden 20 Prozent mehr Abfall eingesammelt, über Restmülltonnen 3,5 Prozent mehr.

Friedrichshafen/Bodenseekreis Steigen in Corona-Zeiten die Müllmengen? Blick auf Risiken und positive Nebenwirkungen einer Pandemie für den Umweltschutz Das könnte Sie auch interessieren

Beim Altpapier greift der Strukturwandel. Digitalisierung und der Trend hin zu leichtem Papier haben im vergangenen Jahr ein Minus von 77 Prozent beschert. Dass dennoch mehr Altpapiertonnen am Straßenrand stehen, liegt wieder an Corona: weil durch Steigerungen im Versandhandel mehr Verpackungsmaterial anfällt.

Knapp 18 Kilo Sperrmüll pro Einwohner

Viele Leute hatten außerdem mehr Zeit, um Keller und Speicher auszuräumen. Die Sperrmüllgesamtmenge fiel Stoeßel zufolge um insgesamt 300 Tonnen höher aus. Pro Einwohner im Bodenseekreis seien das 17,9 Kilogramm Sperrmüll, 1,1 Kilogramm mehr als im Vorjahr. Die Anlieferung musste reguliert werden. Das eingeführte Einlasssystem kam allerdings nicht bei allen Bürgern an und so kam es, dass letztlich mehr abgeholt als angeliefert wurde.

Bodenseekreis Abfallmenge steigt in der Corona-Krise auf 22 400 Tonnen Müll im vergangenen Jahr im Bodenseekreis Das könnte Sie auch interessieren

Baustellen- und Gewerbeabfälle sind – ebenfalls pandemiebedingt – auf den Stand von 2018 gesunken. Was im Bereich Elektroaltgeräte auffällt: Immer mehr Fotovoltaikmodule kommen in die Jahre. Hier gibt es einen Anstieg um 273,8 Prozent.

Die rege Bautätigkeit mit großen Abbrucharbeiten und mehr Straßenbautätigkeiten haben im Landkreis zu einem Bauschuttanstieg von mehr als 100 Prozent – von 22.670 auf 49.710 Tonnen – geführt. „Die Quartalszahlen sind jetzt aber eher wieder so, wie im Jahr 2019“, sagt Stefan Stoeßel.

Der recyclingfähige Bauschutt ging um 9,2 Prozent zurück. Die Bauabfälle, die in Friedrichshafen-Weiherberg abgelagert werden, sind gegenüber 2019 um 31,1 Prozent gestiegen. Hier befindet sich ein neuer Verfüllabschnitt im Bau, der für die kommenden 20 oder 30 Jahre Entsorgungssicherheit bieten und spätestens im Frühjahr 2022 betriebsbereit sein soll. „Diese Bauarbeiten gehen gut voran, wir werden auf keinen Fall Entsorgungsnotstand bekommen, wir haben noch genug Platz“, so Stoeßel.