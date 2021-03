Drei Tage in Folge liegt der Wert in unserem Nachbarlandkreis nun über 100. Laut einer Mitteilung des Lindauer Landratsamts gilt der Wert laut der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung damit als stabil und es treten ab Donnerstag die in der Verordnung vorgesehenen Regelungen für die sogenannte „Notbremse“ in Kraft.

Bodenseekreis Weitere Corona-Lockerungen sind an niedrige Infektionszahlen geknüpft: Doch wer überwacht im Landkreis die Zahlen und welche Werte gelten nun eigentlich?

Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz sei auf eine Zunahme der Infektionszahlen über den gesamten Landkreis zurückzuführen. Nahezu jede Gemeinde im Landkreis habe Coronafälle zu verzeichnen.

Lindaus Landrat Elmar Stegmann | Bild: Susanne Hogl

Landrat Elmar Stegmann: „Mittlerweile sind sehr viele von uns coronamüde, aber die steigenden Inzidenzzahlen in den vergangenen Wochen erlauben uns leider keine weiteren Lockerungen, sondern erfordern, zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, wieder weitere Beschränkungen. Ich bitte jede und jeden von Ihnen, weiterhin konsequent die bekannten Schutzregeln einzuhalten, um somit einen wichtigen Beitrag in der Pandemiebekämpfung zu leisten. Gerade vor dem bevorstehenden Osterfest muss ein weiterer, sprunghafter Anstieg des Infektionsgeschehens sowie eine Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden.“

Diese Regelungen gelten nun im Kreis Lindau: Kontaktbeschränkungen Ein Haushalt darf sich wieder nur mit einer weiteren Person treffen. Zulässig ist zudem die wechselseitige, unentgeltliche Betreuung von Kindern unter 14 Jahren, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Haushalten umfasst. Nächtliche Ausgangssperre Von 22 bis 5 Uhr darf die eigene Wohnung nur in begründeten Fällen verlassen werden. Sport Die Sportausübung ist nur kontaktfrei unter Beachtung der Kontaktbeschränkung erlaubt, also nur mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich einer weiteren Person. Die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt. Handels- und Dienstleistungsbetriebe Ladengeschäfte mit Kundenverkehr müssen schließen. Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Pfandleihäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Baumärkte, der Verkauf von Presseartikeln, Versicherungsbüros, Buchhandlungen, Tierbedarf und Futtermittel und sonstige für die tägliche Versorgung unverzichtbare Ladengeschäfte sowie der Großhandel Kulturstätten Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten sind geschlossen. Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos und ähnliche Einrichtungen sind geschlossen. Außerschulische Bildung Angebote der außerschulischen Bildung, einschließlich Instrumental- und Gesangsunterricht, sind in Präsenzform untersagt. Ausnahmen gelten für Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks.

Wie lange gelten diese Regelungen?

Diese Regelungen gelten, bis der Inzidenzwert wieder drei Tage in Folge stabil unter 100 gesunken ist. Dazu erfolgt eine erneute Bekanntmachung des Landratsamtes. Die Regelung für Schulen und Kindertagesstätten ist davon unabhängig, für sie ergeht jeweils am Freitag jeder Woche eine eigene Bekanntmachung, welche die Regeln für die kommende Woche festlegt.