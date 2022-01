633 neue Corona-Infektionsfälle sind dem Gesundheitsamt im Bodenseekreis von Dienstag bis einschließlich Montag, 28. Dezember bis 3. Januar gemeldet worden. Das ist dem Corona-Wochenrückblick des Landratsamts zu entnehmen. In der Vorwoche waren demnach 591 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Montag, 3. Januar wurden im Landkreis insgesamt 729 Infektionsfälle als akut eingestuft, 248 mehr als zu Beginn der vergangenen Woche.

Die Zahl der Patienten, die in den Kliniken im Bodenseekreis stationär im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt werden, ist im Wochenvergleich erneut gesunken. Am Montag nach Weihnachten waren es dem Landratsamt zufolge 36 gewesen, aktuell sind es 27.

Zwei Menschen sind in der vergangenen Woche an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt im Bodenseekreis beträgt damit nun 227.

Auch die höchste Sieben-Tage-Inzidenz der vergangenen sieben Tage lag mit 274,9 am Sonntag, 2. Januar unter jener der Vorwoche (376,8). In der Woche nach Weihnachten war ein leichter Anstieg des Wertes zu beobachten, der die Anzahl an bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche angibt. Am Montag, 3. Januar lag der Inzidenzwert im Bodenseekreis laut LGA mit 266,6 aber wieder unter jenem vom Sonntag.

Die Anzahl an Impfungen in ärztlichen Praxen und an den Impfstützpunkte im Bodenseekreis ist erneut zurückgegangen. Nachdem in der Vorwoche 11.246 Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen erfasst worden waren, waren es in den vergangenen sieben Tagen 6.776.

Hinzu kommt laut Mitteilung die Impfleistung der Kliniken, betriebsärztlicher Dienste, mobiler Impfteams in stationären Einrichtungen, an Einzelstützpunkten in weiteren Gemeinden sowie gegebenenfalls von Hilfsorganisationen. Hierüber seien dem Landratsamt keine Statistiken bekannt.