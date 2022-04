Am Ostermontag galten im Bodenseekreis laut Mitteilung des Landratsamts 2520 Corona-Infektionsfälle als akut, 711 weniger als zu Beginn vergangener Woche. Von Dienstag bis einschließlich Montag, 12. bis 18. April wurden dem hiesigen Gesundheitsamt den Angaben zufolge 1688 neue Corona-Fälle gemeldet, gut 500 weniger als in der Woche zuvor.

Bodenseekreis Corona im Bodenseekreis und im Kreis Ravensburg: Das sind die aktuellen Zahlen und Entwicklungen Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Zahl der Patienten, die in den Kliniken im Landkreis stationär im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt werden – am Montag vergangener Woche waren es 51 – ist erneut gesunken: auf 39, Stand Ostermontag. In den vergangenen sieben Tagen wurde dem Landratsamt kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.