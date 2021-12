Bodenseekreis vor 1 Stunde

Corona-Bonus: Welche Betriebe belohnen den Einsatz ihrer Arbeitnehmer während der Krise?

Noch bis 31. März 2022 können Arbeitgeber eine steuerfreie Corona-Prämie in Höhe von bis zu 1500 Euro an ihre Beschäftigten zahlen. Der SÜDKURIER hat bei Betrieben in der Region nachgefragt: Wer kann sich über einen Bonus freuen?