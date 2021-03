Überlingen Nur für Abonnenten vor 23 Minuten

Corona-Ausbruch in Schulgemeinschaft: 16 Schüler und neun Mitarbeiter in Überlingen-Brachenreuthe sind infiziert

25 Menschen haben sich in den vergangenen Tagen am Camphill-Standort Brachenreuthe in Überlingen mit dem Coronavirus infiziert. Um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen, werden in den kommenden Tagen flächendeckend Schnelltests und PCR-Tests veranlasst.