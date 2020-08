Endlich sind Ausflüge und auch längere Aufenthalte bei den österreichischen Nachbarn wieder möglich. Wir haben uns erkundigt, was Reisende und Tagesgäste beim Besuch im Nachbarland in Sachen Corona-Auflagen beachten müssen.

Auch in Österreich geht es nicht überall „oben ohne“, das heißt, ohne Mund-Nase-Schutzmaske. Aber wo man diesen tragen muss, unterscheidet sich in etlichen Punkten von den Corona-Regelungen in Deutschland. Ein Mund-Nase-Schutz muss in