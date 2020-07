Die FDP Bodenseekreis hat ihren Kandidaten zur Bundestagswahl im September 2021 nominiert: Christian Steffen Stiehl erhielt 29 von 35 Ja-Stimmen. Vier Mitglieder stimmten mit Nein und zwei enthielten sich. Einen Zweitkandidaten nominierte die FDP nicht.

Öffentliche Debatte radikaler und unversöhnlicher

„Ich nehme immer wieder wahr, dass sich die Politik den Menschen viel zu wenig erklärt“, sagte Steffen-Stiehl bei der Versammlung im Gasthof „Die Post“ in Oberteuringen angesichts der Corona-Pandemie. Mediale Rufe nach autoritärer Politik würden lauter und die öffentliche Debatte radikaler und unversöhnlicher. „Dies spaltet unsere Gesellschaft eher, als dass es uns zusammenbringt“, sagte der 47-jährige Diplom-Ingenieur der Informationstechnik und Vater zweier Kinder. Der Arbeitsmarkt taumle in eine drohende Wirtschaftskrise und der Stellenabbau kündige sich auch im Wahlkreis an.

Forderung nach Steuerreform und Abschaffung des Solidaritätszuschlags

Aus seiner langjährigen Berufserfahrung mit multinationalen Teams wisse er, wie wichtig Kommunikation und das regelmäßige Erklären von Zielen und Hintergründen sei. „Das Gleiche gilt für die Kommunikation zwischen Politik und Bürgern.“ Um sich der drohenden Wirtschaftskrise entgegenzustellen, nannte er eine Steuerreform, die den Mittelstandsbauch reduziere, sowie die Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

„Land hat in Sachen Digitalisierung viel zu tun“

Wichtig ist Steffen-Stiehl der Klimaschutz. Werde er in den Bundestag gewählt, wolle er es im Einvernehmen mit Wirtschaft und Wohlstand angehen. „Wir brauchen weltweite Anstrengung. Nationale, ideologisch getriebene Maßnahmen sind wenig hilfreich.“ Viel zu tun habe das Land in Sachen Digitalisierung. So ist Steffen-Stiehl eine ausreichende Bandbreitenversorgung wichtig, damit Homeoffice effektiv funktionieren kann. „Auch autonomes Fahren wird es nur mit schnellen, drahtlosen Mobilfunknetzen geben.“

Investition in Bildung und Chancengerechtigkeit

Einsetzen will er sich in Berlin für Datensicherheit, eine Basisrente, um Altersarmut gezielt zu bekämpfen, und Investitionen in Bildung und Chancengerechtigkeit. „Dabei brauchen wir nicht die Schule für alle, sondern die richtige und passende Schule für jedes Kind.“