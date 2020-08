Anfang Juli ist das Edelstahlfass mit 1000 Litern Rotwein wieder an der Wasseroberfläche aufgetaucht. Mehr als ein Jahr lag es auf dem Grund des Bodensees. Der österreichische Winzer Josef Möth hatte es dort für das Projekt „Tiefenrausch„ versenkt. Er wollte herausfinden, ob sich die Temperatur von vier Grad, der in 60 Metern Tiefe herrschende Druck und das spärliche Licht auf Qualität und Geschmack des Weins auswirken.

Neben dem Tank mit Brigantium-Rotwein hat der Winzer auch Weißwein auf dem Grund des Sees gelagert. Nach dem Rotwein sollen Taucher am 29. August nun das Fass mit 1000 Litern Chardonnay aus der Bregenzer Bucht holen. Vor Ort soll der Wein von Experten und Winzer Josef Möth verkostet werden.

Kleine Panne bei der ersten Bergung

Dass zunächst der Tank mit Rotwein geborgen wurde, war so eigentlich gar nicht geplant. Denn die Taucher waren im Juli auf der Suche nach dem Weißwein-Fass. Für die Ortung hatten sie bei schlechter Sicht nur die GPS-Daten. Nach gut zwei Stunden beförderten sie schließlich einen Edelstahltank an die Wasseroberfläche – anstelle des Fasses mit Chardonnay allerdings das mit Rotwein. Möth kommentierte das im Juli gelassen: „Wir nehmen das, was uns der See gibt.“

Winzer Josef Möth: Der erste Schluck Rotwein nach der Bergung des Weinfasses. | Bild: Claudia Wörner

Für die Bergung wurde das Fass in knapp 60 Metern Tiefe zunächst an ein Seil gehängt, dann mithilfe von Hebeballons angehoben und in den Bregenzer Hafen geschleppt. „Es ist absolut erstaunlich, dass der Wein trotz vier bis sechs Grad im Wasser eine optimale Rotweintemperatur hat“, sagte Möth nach dem ersten Schluck.

Taucher brachten das Weinfass mithilfe von Bergeballons aus 60 Metern Tiefe zurück an die Wasseroberfläche. | Bild: Claudia Wörner

Auch der Präsident des Vorarlberger Sommelier-Vereins und der Weinwissenschaftler Robert Steidl waren vom Geschmack angetan. Erste Analysen hätten inzwischen gezeigt, dass sich der Wein durch die Lagerung im See positiv verändert habe, heißt es dazu in einer aktuellen Mitteilung des Winzers.

Neben der Frage nach den Auswirkungen auf Qualität und Geschmack des Weins, sollte das Experiment auch zeigen, ob eine Spezialfolie an den Tanks eine Ansiedlung der im Bodensee weit verbreiteten Quaggamuscheln verhindern kann. Auf der Folie sollen sich weniger Muscheln angesiedelt haben. „Das ist auch für Bootsbesitzer interessant“, sagte dazu Edgar Raff, Vorsitzender der Internationalen Wassersportgemeinschaft Bodensee.