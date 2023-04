Sichtlich ratlos geht eine junge Frau mit Kinderwagen an der Haltestelle Marktplatz in Oberuhldingen auf und ab, blickt auf ihr Handy. „Ich verstehe die Busse nicht“, sagt Ivana Galic. Eigentlich wollte sie mit dem 7399er um 14.33 Uhr zur Kirche in Mühlhofen fahren. „Kam der Bus schon?“, fragt sie. Sie wartet nicht auf den nächsten und läuft los.

Mehr Busse allein macht Busfahren nicht attraktiver

Bus kommt gar nicht oder kommt zu spät: Mit diesem Ärgernis hatten am Donnerstag wohl viele Fahrgäste, darunter viele Touristen, zu tun – und das kurz vor Ostern, mitten in den Ferien. An dem Tag wurde die Fahrpläne auf über 15 Buslinien im Bodenseekreis umgestellt, um ein dickes Verbesserungspaket umzusetzen, das der Kreistag Ende Januar beschlossen hat. Dass mehr Busse auf der Strecke nicht automatisch für einen attraktiveren Nahverkehr sorgen, haben wir bei unserer Testfahrt miterlebt. Aber der Reihe nach.

Neues ÖPNV-Konzept Unter dem Titel „Vision 2024“ hat der Kreistag Ende Januar mit großer Mehrheit den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) im Bodenseekreis beschlossen. In vier Stufen soll auf zahlreichen Linien bis 2024 mindestens ein Stundentakt eingerichtet werden, auch am Wochenende. Das Konzept wurde im Auftrag der RAB vom Institut für Bahntechnik erarbeitet. Den finanziellen Aufwand für die Einführung beziffert die Kreisverwaltung auf 5 Millionen Euro. Die jährlichen Aufwendungen nach der Umsetzung aller Maßnahmen belaufen sich auf rund 7 Millionen Euro.

Im Bus auf der Seelinie sind an diesen Nachmittag einige Fahrgäste unterwegs. | Bild: Cuko, Katy

Los geht es 13.31 Uhr am Stadtbahnhof in Friedrichshafen. Der RAB-Bus der Seelinie (Bus 7395) fährt fast pünktlich ab. 50 Minuten und 28 Haltestellen später soll er in Oberuhldingen ankommen. Obwohl in Hagnau kein Stau ist, sind wir gut 5 Minuten zu spät an der Fähre in Meersburg. Fast parallel legt ein Schiff an. Der Busfahrer wartet. Glück für eine ältere Dame, die im Stechschritt zum Bus läuft und zusteigen kann.

Gemeinderätin: „Ich bin so sauer“

Die Verspätung holt der Fahrer nicht mehr auf. Um 14.25 Uhr ist der Bus in Oberuhldingen. Hier sind wir mit vier Gemeinderäten aus dem Ort verabredet, die ihrem Ärger Luft machen wollen, vor allem wegen der Änderungen auf Linie 100, dem Echtbodenseebus.

Die Uhldinger Gemeinderäte Ute Stephan, Domenico Ferraro, Wolfgang Metzler und Christine Allgaier an der Bushaltestelle am Marktplatz in Oberuhldingen. Sie sind sauer, weil das Busangebot sich eher verschlechtert hat. | Bild: Cuko, Katy

„Ich bin so sauer“, sagt Ute Stephan. Vor dem Kreistagsbeschluss hatte der Gemeinderat von Uhldingen-Mühlhofen einstimmig gefordert, dass der stündlich verkehrende 100er auch künftig im Winterhalbjahr unterwegs ist. Außerdem sei wichtig, dass die Linie schon frühmorgens für die Berufspendler fährt. Jetzt wird die Linie im Winter probehalber wenigstens mit einem Kleinbus bedient. Doch für Pendler verschlechtert sich das Angebot sogar.

Am 5. April fuhr um 20.21 Uhr zum vorerst letzten Mal der Abendkurs des Echtbodenseebus 100 durch Mühlhofen, übrigens mit mehr als zehn Fahrgästen. | Bild: Jäckle, Reiner

Am Vorabend der Fahrplanumstellung fuhr der Abendkurs der Linie 100 um 20.21 Uhr zum vorerst letzten Mal durch Mühlhofen. Die Busse um 19 und 20 Uhr ab Friedrichshafen verkehren nur noch bis Meersburg-Fähre, „um den in dieser Zeit am stärksten frequentierten Abschnitt auch am Abend noch besser zu bedienen“, erklärt die RAB. Fahrgäste aus Überlinger Richtung kommen dann nicht mehr heim.

So gelingt Verkehrswende nicht

„So kann man keine Verkehrswende machen“, schimpft Ute Stephan und spricht von „Dilettantismus von A bis Z“. Das sieht auch Christine Allgaier so, die auf das 49-Euro-Ticket verweist, das es ab Mai gibt. „Uns ist es wirklich wichtig, dass jetzt das Angebot stimmt, sonst haben wir wieder eine Chance vertan.“

Christine Allgaier an der Fahrplanstele an der Haltestelle Marktplatz in Oberuhldingen. „Da blickt doch keiner durch“, schimpft sie. | Bild: Cuko, Katy

Dazu kommt der Ärger mit dem gekappten Erlebnisbus 1 (Linie 7399) zum Salemer Schloss über den Affenberg. Der fährt nun nicht mehr bis zu den Pfahlbauten, sondern dreht am Marktplatz in Oberuhldingen wieder um. Fahrgastzählungen im vergangenen Jahr hätten ergeben, dass nur wenige Fahrgäste diesen Abschnitt bis zum Hafen nutzen, erklärt das Landratsamt auf Nachfrage. Wer bis zu den Pfahlbauten wolle, könne ja ohne große Wartezeit umsteigen.

Selbst Busse mit Calwer Kennzeichen fahren dieser Tage durch den Bodenseekreis. | Bild: Cuko, Katy

Fremde Fahrer müssen in die Strecke eingewiesen werden

Der Erlebnisbus, der eigentlich um 14.33 Uhr abfahren soll, kommt gut eine halbe Stunde zu spät. Die Fahrgäste haben die Geldbörse gezückt, doch der Fahrer winkt sie durch. Zahlen ginge noch nicht. Später wird klar, warum. Der Bus kommt aus dem Großraum Stuttgart, der Fahrer wird von einem hinter ihm sitzenden Mann in die Strecke eingewiesen. Die RAB als Dienstleister scheint wirklich große Probleme zu haben, das ausgeweitete Fahrangebot im Bodenseekreis mit eigenem Material und Personal zu stemmen.

Mit Bus zum Affenberg? Die meisten Gäste kommen nach wie vor mit dem Auto, wie dieses Bild von Donnerstagnachmittag zeigt. | Bild: Roland Hilgartner

An der Haltestelle Affenberg empfängt uns Parkdirektor Roland Hilgartner. Er zeigt auf den vollen Parkplatz. Der Erlebnisbus als Alternative zum Auto? „Mit Nachhaltigkeit und einer Verbesserung des ÖPNV hat der neue Fahrplan nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, der schon schlechte Status quo wird noch schlechter“, schimpft der Affenberg-Chef. Man habe die Tourismusbetriebe vor vollendete Tatsachen gestellt.

Erlebnisbus bis zu den Pfahlbauten? Gibt‘s nicht mehr. Das Schild allerdings immer noch. | Bild: Cuko, Katy

Chef des Affenbergs ist sauer: Das ist kein Erlebnisbus mehr

Eigentlich wurde der Erlebnisbus vor gut 15 Jahren eingerichtet, um die Hauptattraktionen der Region auf direktem Weg zu verbinden. Jetzt fährt der Einser nicht mal mehr bis zu den Pfahlbauten. Der Zweier sei eher ein Ortsbus mit vielen Haltestellen. Die Leiter von Affenberg, Pfahlbauten und Schloss Salem sind sich einig: „Wir werden uns dafür einsetzen, dass man uns aus dem Werbeprogramm Erlebnisbus streicht und auch die irreführende Bezeichnung ändert“, sagt Roland Hilgartner. Für den Gast am Bodensee gebe es leider keine überzeugende Möglichkeit, die Freizeitattraktionen mit über einer Million Besuchern pro Jahr „schnell, bequem und stolperfrei mit dem ÖPNV zu erreichen“.

Hier hängt noch der alte Fahrplan von Dezember. Kurioserweise ist der Erlebnisbus 1 (7399) schon drauf, der erst seit Donnerstag fährt. Im Dezember war offensichtlich noch geplant, den Bus bis zu den Pfahlbauten durchfahren zu lassen. | Bild: Cuko, Katy

An den Haltestellen hängen noch alte Fahrpläne

Auch wieder heim kommt man schlecht. Um 16.11 Uhr soll der Erlebnisbus zurück nach Oberuhldingen fahren, doch der kommt einfach nicht. Wann der nächste Bus fährt, erfährt der Fahrgast ohne Handy an der Haltestelle nicht. Hier hängen noch die alten Fahrpläne von Dezember. Kurioserweise liest man dort, dass der Erlebnisbus ab 6. April 2023 bis zu den Pfahlbauten fahren soll. Dank Funkloch ist auch die Handy-Navigation durch den Fahrplan schwierig bis unmöglich. „Das Erlebnis ist Busfahren“, kommentiert Ute Stephan mit Galgenhumor.

Langsam wird‘s kalt: Ute Stephan und Domenico Ferraro warten an der Bushaltestelle am Affenberg jetzt schon fast eine Stunde auf einen Bus, irgend einen, der nach Uhldingen fährt. | Bild: Cuko, Katy

Eine halbe Stunde später lässt sich auch die Linie 100 nicht blicken. Planmäßige Abfahrt: 16.33 Uhr. Gemeinderat Domenico Ferraro wird zusehends sauer. Mit dem ÖPNV auf dieser Seeseite habe er schon hinlänglich Erfahrungen gesammelt. Der Lehrer hat sich extra einen Zweitwagen zugelegt. Mit dem Bus komme er von Mühlhofen aus nicht verlässlich nach Konstanz und zurück. Dabei hatte er mit Einrichtung der Linie 100 im Jahr 2020 große Hoffnungen verknüpft. „Jetzt wird das Angebot sogar wieder reduziert.“

Markus Wilhelm mit Ehefrau Bettina und den Söhnen Elias und Luca. Die Familie aus Rheinland-Pfalz macht wieder mal Urlaub am Bodensee. Dass der Bus am Affenberg einfach nicht kommen will, nehmen sie einigermaßen gelassen. | Bild: Cuko, Katy

Kurz vor 17 Uhr kommt Familie Wilhelm an der Haltestelle an. Die Urlauber aus Rheinland-Pfalz wollen zurück in ihr Quartier nach Überlingen. Markus Wilhelm checkt App und Fahrplan und weiß trotzdem nicht, auf welcher Straßenseite sie jetzt in welchen Bus steigen sollten. Schon auf dem Hinweg hatte es mit dem ÖPNV gehakt. Der 100er um 11.56 Uhr ab Meersburger Straße in Überlingen kam nicht, erzählt er. Und auch der Erlebnisbus 2 in Oberuhldingen ließ sich nicht rechtzeitig blicken. „Eigentlich wollten wir nachher noch Minigolf spielen gehen. Das wird wohl nichts mehr“, sagt er.

Nach einer Stunde Warten auf den Bus holt uns der Ehemann von Ute Stephan freundlicherweise mit dem Auto am Affenberg ab. | Bild: Cuko, Katy

Nach fast einer Stunde Wartegemeinschaft mit etwa zehn weiteren Affenberg-Besuchern hat Ute Stephan die Nase voll und telefoniert. 17.05 Uhr kommt ihr Mann, holt uns mit dem Auto an der Haltestelle ab. Ob der vorletzte Erlebnisbus an diesem Tag zurück nach Uhldingen sechs Minuten später gekommen wäre?