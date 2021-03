Zu beachten seien dabei die unterschiedlichen Ferienzeiträume in Baden-Württemberg und Bayern. „Aufgrund der pandemiebedingten, dynamischen Informationslage muss zudem mit kurzfristigen Änderungen gerechnet werden“, heißt es von Bodo.

In Baden-Württemberg beginnen die Schulferien offiziell am Donnerstag, 1. April und enden am Freitag, 9. April. Im bayerischen Landkreis Lindau ist der erste Ferientag bereits am Montag, 29. März, Ferienende in Bayern ist dann auch am 9. April. Allerdings haben nach derzeitigem Kenntnisstand einzelne Schulstandorte davon abweichende Ferienzeiträume festgelegt.

RBA fährt am 29. und 30. März nach eingeschränktem Schulfahrplan

Im Regionalverkehr stellt das Omnibusunternehmen Regionalbus Augsburg, kurz RBA, dennoch erst ab dem 31. März auf den Ferienfahrplan um. So kommen Schüler wie gewohnt zu den Schulstandorten in Wangen und Isny. Die RBA-Kurse auf Linien mit dreistelligen Liniennummern (Schülerverkehr im Binnenverkehr Landkreis Lindau) entfallen. Im Stadtbus Lindau gilt ab dem 29. März der Ferienfahrplan.

Detailliertere Informationen sind telefonisch beim jeweiligen Omnibusunternehmen erhältlich. Deren Telefonnummern sind im Internet unter www.bodo.de im Bereich Service/Informationsstellen aufgeführt.