Pro gefahrenem Kilometer zahlen Busunternehmen derzeit 30 bis 35 Cent mehr – schuld sind die gestiegenen Kraftstoffpreise. Erst am Vortag hat das Tankfahrzeug den Hof des Busunternehmens Funk in Tettnang angefahren und rund 60.000 Liter Diesel geliefert. „Die hohen Dieselpreise machen uns richtig zu schaffen“, sagt Anton Funk am Telefon. Er ist gerade vom Schulbusfahren zurück in sein Büro gekommen.

Die steigenden Kosten habe er nun schon zum zweiten Mal zu spüren bekommen, berichtet Funk weiter. Etwa alle vier bis sechs Wochen kommt eine Diesellieferung. Zehn seiner Busse sind derzeit im Einsatz. „Vier stehen immer noch ungenutzt auf der grünen Wiese“, ergänzt der Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens. Im Vorjahr hatten an derselben Stelle zwölf der 14 Fahrzeuge abgemeldet auf ihren nächsten Einsatz gewartet. Denn damals waren Busreisen – bis auf geschäftliche – coronabedingt verboten. Der öffentliche Nahverkehr samt Schülertransporten waren zusätzlich eingeschränkt.

Dieses Foto stammt zwar aus dem Vorjahr, bildet aber auch die aktuelle Situation ab. Vier der 14 Busse von Funk stehen weiterhin ungenutzt auf der grünen Wiese. | Bild: Lena Reiner

Zu Normalzeiten habe dieser Nahverkehr gut 65 Prozent des Umsatzes ausgemacht, heute liegt der Anteil bei 90 Prozent. „Normalerweise würde der Reiseverkehr jetzt auch losgehen, aber wir können ja nicht richtig planen. Das braucht alles etwa fünf Monate Vorlauf, um überhaupt einen Katalog zu produzieren“, schildert Funk. Doch durch die nicht planbare Situation während Corona hätten sie auf die Katalogproduktion komplett verzichtet: „Wir können es uns einfach nicht leisten, Geld für etwas auszugeben, von dem wir nicht sicher wissen, dass es auch etwas einbringt.“

Reisebetrieb bricht ein

So sei der Reisebetrieb seines Unternehmens deutlich weniger geworden. In Relation dazu wurde der Nahverkehr wichtiger. Und genau hier liegt ein großes Problem für Funk: „Wir haben Verträge mit den Städten, Kommunen, Landkreisen. Die sind langfristig und ermöglichen uns nicht, die Mehrkosten umzulegen. Wir haben also deutlich höhere Kosten, bekommen aber nicht mehr Geld.“

Funks Reisebusse stehen derzeit zum Teil ungenutzt auf der Wiese in Tettnang. | Bild: Lena Reiner

Die Situation bezeichnet er als mehr als schlecht. „Das ist, als würde sich die Miete eines Arbeitnehmers auf einmal verdoppeln – er aber keinen Cent mehr Lohn bekommt.“ Auch das Busunternehmen zahlt nun fast das Doppelte für den Kraftstoff, verdient aber nicht mehr. Hinzu kämen noch gestiegene Lohnkosten. „Das kommt noch dazu und einen Busfahrermangel haben wir sowieso“, klagt Funk. Sein Resümee: Es sieht finster aus für die Branche. Noch gebe es auch keine konkrete Informationen über Hilfszahlungen. „Dabei ist es fünf vor zwölf“, kritisiert er und fügt an: „Wir werden einfach im Regen stehen gelassen.“

Ukraine-Krieg drückt Nachfrage

Auch die Situation von „Wegis Reisen“ in Bermatingen hat sich in den letzten Wochen drastisch verschlechtert. Christian Wegis schildert den Stimmungswechsel: „Gefühlt waren wir aus der Coronageschichte raus. Man hat auch gemerkt: Die Leute möchten reisen.“ Dementsprechend gut sei das Jahresgeschäft angelaufen, Busreisen seien sehr gefragt gewesen, seine 50 Mitarbeiter motiviert gewesen. Dann habe der Krieg in der Ukraine begonnen. „Wir dachten anfangs: Das betrifft uns ja nicht direkt“, gibt er offen zu. Doch bereits drei bis vier Tage nach Kriegsbeginn hätten sie die Folgen zu spüren bekommen: „Die Reiselust der Leute war wie weggeblasen, es wurde kaum noch etwas gebucht.“

Schließlich seien dann auch noch die steigenden Energiepreise dazugekommen, die Kunden wurden noch vorsichtiger. „Wer nicht weiß, ob er Heizen und Strom zuhause noch bezahlen kann, der bucht eben jetzt keine Reise und gibt dafür Geld aus“, vermutet Wegis. So sieht er sein Unternehmen inzwischen doppelt von den Folgen des Krieges betroffen.

Christian Wegis betont: „Wir kämpfen weiter. Wir haben uns jetzt schon zwei Jahre durchgekämpft: Der Mut hat uns nicht verlassen.“ | Bild: Michael Stehle

Auch ihn betreffen die gestiegenen Energiepreise direkt, besonders für den Diesel. „Früher oder später müssen wir auch unsere Preise erhöhen und die Mehrkosten an die Kunden weitergeben.“ Bislang hätten er das nicht gemacht, da die Preise stark schwankten und nicht klar sei, wie sich die Situation weiter entwickle. Er hofft auf die Unterstützung durch politische Maßnahmen, etwa die Senkung der Mineralölsteuer. „Wir sind aber dennoch guter Dinge“, betont Wegis, „und hoffen, dass es irgendwie weitergeht.“ Er und sein Team hätten sich nun schon durch zwei Jahre Corona gekämpft. Den Mut verliere er indes nicht. Wegis sagt: „Das alles macht uns nur stärker.“