Bodo erhöht zum 1. Januar 2021 die Ticketpreise. Durchschnittlich 2,9 Prozent mehr als bisher müssen die Fahrgäste bezahlen, wenn sie im Verbundgebiet mit Bus und Bahn unterwegs sind. Zuletzt hatte der Verkehrsverbund die Ticketpreise zum 1. Januar 2020 um durchschnittlich 3,8 Prozent erhöht.

Die neuen Ticketpreise im Überblick

Der Einzelfahrschein in Preisstufe 1 kostet künftig 2,40 Euro. Bisher waren es 2,30 Euro. In den Preisstufen 2 bis 8 steigen die Preise laut einer Bodo-Mitteilung zwischen 15 und 25 Cent. Auch die Preise für Einzel-Tageskarten werden um 20 bis 50 Cent angehoben.

Änderungen bei Monats- und Abokarten

Die Monatskarte kostet künftig zwischen 1,50 Euro (Preisstufe 1) und 6 Euro (Netzkarte) mehr, die Abokarte und das „Abo-Mobil 18“ werden zwischen 1 Euro und 3,55 Euro teurer. Das „Abo-Mobil 63“ kostet nächstes Jahr 48,90 Euro monatlich (bislang 47,50 Euro). Im Preis stabil bleiben nach Angaben des Verkehrsverbunds die Gruppen-Tageskarten, der Zuschlag für das Premium-Abo und die Partnerkarte zum „Abo-Mobil 63“.

Eigenanteil für Schüler steigt von 37,60 auf 38,20 Euro

Die Schülermonatskarten werden zwischen 60 Cent (Preisstufe 1) und 3,50 Euro (Netzkarte) teurer, der Eigenanteil für Schüler der Landkreise Bodenseekreis und Ravensburg beträgt ab Januar 2021 somit 38,20 Euro (bisher 37,60 Euro).

Rechenbeispiel Ein Einzelfahrschein auf der Strecke von Friedrichshafen nach Ravensburg (vier Zonen) kostete bisher 4,85 Euro, künftig kostet das Ticket 5 Euro. Mit der E-Card steigt der Preis von 3,90 auf 4 Euro. Stabil im Preis bleibt hingegen die Gruppen-Tageskarte.

Warum steigen die Ticketpreise?

Diese Maßnahme sei notwendig, um „die gestiegenen Kosten bei der Erbringung der Verkehrsleistungen zu decken“, heißt es in der Mitteilung des Verkehrsverbunds. Völlig ungewiss sei dabei allerdings noch, ob diese Erhöhung auch der schwierigen Einnahmesituation im kommenden Jahr gerecht werden könne.

Jürgen Löffler, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Bodensee-Oberschwaben (Bodo). | Bild: Katy Cuko

„Diese hängt davon ab, ob es weiterhin staatliche Rettungsschirme gibt, damit das volle Bedienungsangebot von Bus und Bahn gefahren werden kann.“ Eine Prognose sei nahezu unmöglich. „Der Verbund hat aus diesem Grund beschlossen, die Fahrpreise moderat anzuheben und trotz der schwierigen Gesamtlage weitere Verbesserungen einzuführen“, so Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler.

Besonderheiten bei der E-Card

Mit der E-Card gibt es künftig 20 Prozent Rabatt bereits ab der ersten Fahrt. Die Gebühr für den Ersterwerb der E-Card, die seit 2017 unverändert bei 2 Euro liegt, muss auf 4 Euro angehoben werden.

Neuer Kurzstreckentarif in drei Stadtverkehren

Im Jahr 2021 wird nach Angaben von Bodo ein neuer Kurzstreckentarif in drei Stadtverkehren getestet. E-Card-Nutzer können sparen, wenn sie in Distanzen unter 1500 Metern Luftlinie – gilt für Friedrichshafen, Ravensburg und Weingarten – oder 1000 Metern Luftlinie (gültig in Lindau) fahren. Voraussetzung ist das Ein- und Aus-Checken an den Terminals in den Bussen und auf den Bahnsteigen.

Das E-Ticketing-System rechnet dann automatisch bei Kurzstreckenfahrten einen günstigeren Fahrpreis ab, 1,50 Euro in Lindau und Ravensburg-Weingarten und 1 Euro in Friedrichshafen. Mit diesem Tarif will Bodo eigenen Angaben zufolge zusammen mit den Stadtverkehren erkunden, ob ein günstigerer Fahrpreis ein Anreiz für die Nutzung der Stadtbusse ist und Menschen dafür das Auto stehenlassen.