Bahn- und Buskunden in der Region müssen sich darauf einstellen, dass ihre ÖPNV-Linien am Freitag wegen des Warnstreiks der Eisenbahnergewerkschaft EVG erst im Laufe des Nachmittags wieder regulär bedient werden können. Offiziell soll bis 11 Uhr gestreikt werden. „Doch bis der reguläre Betrieb wieder taktgenau bedient werden kann, dauert es erfahrungsgemäß“, sagt Felix Löffelholz, Sprecher des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundes (Bodo). Denn alle Busse der Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) werden bis „Schlag 11 Uhr“, wie Löffelholz sagt, in ihren Depots verbleiben.

Bis der Betrieb wieder komplett hochgefahren sei, werde die Mittagszeit durch sein. „Ein normaler Betriebsbeginn läuft anders ab als ein Betriebsbeginn aus einem Streik heraus“, sagt Löffelholz. Daher könne man bei Bodo auch keine verlässlichen Auskünfte darüber geben, wann genau welche Linien am Freitag wieder regulär bedient werden.

Glücksspiel: Zu welchen Zeiten am Freitagvormittag zum Beispiel die Regiobuslinie 700 zwischen Ravensburg und Konstanz bedient wird, hängt davon ab, ob ein Bus der RAB eingesetzt ist oder ein privater Unternehmer. Die RAB behält alle ihre Busse bis 11 Uhr in ihren Depots. | Bild: Jörg Büsche

Regiobuslinie bleibt ein Glücksspiel

Anders sieht es hingegen bei den privaten Busunternehmen aus, die Linien im Bodo-Verbund als Subunternehmer mitbedienen. Die streiken nämlich nicht. Zu diesen privaten Busunternehmen gehört etwa die Firma Wegis in Bermatingen-Ahausen. Die wickelt nicht nur einen großen Teil des Schulbusverkehres im westlichen Bodenseekreis ab, sondern zum Beispiel auch die Regiobuslinie 700 zwischen Konstanz und Ravensburg. „Wir streiken nicht“, heißt es bei Wegis auf Anfrage. Das heißt: Sowohl der Schulbusverkehr wird regulär laufen als auch der Schnellbus – sofern er von Wegis oder einem anderen privaten Busunternehmer bedient wird. Das Problem: Bei Bodo weiß man nicht, zu welchen Zeiten die streikende RAB die Linie bedient und zu welchen Zeiten deren private Subunternehmer. Für die Fahrgäste bleibt es also ein Glücksspiel.

Private Busunternehmen, die als Subunternehmer im ÖPNV fahren, wie die Ahausener Firma Wegis, sind von dem Streik nicht betroffen. Deren Busse verkehren am Freitag regulär, auch im Schulbusbetrieb. | Bild: Ganter, Toni

Deutsche Bahn: Auch alle Nahverkehre betroffen

Vermutlich noch weit erheblicher von den Streiks betroffen werden die Bahnkunden sein. Bei DB Regio weist man darauf hin, dass es selbst im Laufe des Nachmittags noch zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen kann. Betroffen sind durchweg alle Nah- und Fernverkehrverbindungen und damit auch die Interregios Ulm-Lindau und Friedrichshafen-Basel, ebenso wie der Regionalexpress Friedrichshafen-Stuttgart und die Regionalbahnen Radolfzell-Friedrichshafen und Friedrichshafen-Lindau. Man bemühe sich, die Verbindungen „so zeitnah wie möglich“ wieder regulär zu bedienen, heißt es bei der DB Regio.

Im Internet weist die Deutsche Bahn AG darauf hin, dass es umfangreiche Kulanzregelungen für Bahnkunden gebe. Außerdem gebe es unter der Tel. 08000 996633 eine kostenfreie Streik-Hotline. Der Fernverkehr werde ab 13 Uhr schrittweise wieder aufgenommen, heißt es.