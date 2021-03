Ihr Hobby ist es, Steine zu bemalen und Gleichgesinnte zu vernetzen. Ihr Ziel ist es, Menschen, die sie nicht kennen, einen unerwarteten Moment der Freude zu schenken – deshalb lassen sie ihre kleinen Kunstwerke sozusagen frei. „Die Menschen sind gerade voller Sorgen. Wenn sie positiv überrascht werden, ist das gut für die Seele“, sagt Christine Doni. Sie und Carolin Nikiferow betreiben die Facebook-Gruppe „Friedrichshafensteine“.

Seit November mehr als 1000 Steine bemalt

„Auslöser war ein Artikel, den ich im Urlaub im ‚Inselmagazin Borkum‘ gelesen habe“, sagt Christine Doni. Das war im November 2019. Seither hat sie 1050 Steine bemalt und 900 davon in Friedrichshafen und Umgebung ausgewildert. Ihre kleine, aber aktive Facebook-Gruppe hat inzwischen 121 Mitglieder.

Carolin Nikiferow hat sich im Sommer Acrylstifte gekauft und mit zum Baden an den Strand nach Fischbach genommen. Dort fing sie an Steine zu bemalen, die sie dann liegen ließ. Am nächsten Tag waren die Steine weg. Seither trifft man Carolin Nikiferow kaum noch ohne ihre Stifte an.

Steinschlange schon über 160 Glücksmomente lang

„Ein Pfarrer von der Schwäbischen Alb hat beim Schwimmen einen roten Herzstein entdeckt und ein Bild davon auf Instagram geteilt“, erzählt sie. Daraufhin hat Carolin Nikiferow auf Instagram die Seite „bunte_steine_am_see“ eingerichtet. So stieß sie auf die Gruppe von Christine Doni und seither üben sie ihr Hobby gemeinsam aus.

Eine Steinschlange am Königsweg liegt Carolin Nikiferow besonders am Herzen. Diese ist zurzeit mehr als 160 bunte Steine lang und eigentlich nur zum Schauen oder Fotografieren gedacht. Trotz Zettel am Zaun nehmen Passanten die Steine immer wieder mit, aber es kommen auch immer neue Steine von irgendwoher dazu, sodass die Schlange trotzdem wächst.

Die Steinschlange am Königsweg wird immer länger, aktuell besteht sie aus mehr als 164 bunt bemalten Steinen. Christine Doni (links) und Carolin Nikiferow hoffen, dass noch viele dazukommen. | Bild: Andrea Fritz

Die Steine von Tina Meyer und Monika Kritzler aus Wasserburg sollten dagegen schon immer möglichst weit reisen. Die beiden Frauen stecken hinter der Facebook-Gruppe „BodenseeSteine“. Tina Meyer schildert: „Die Idee stammt von einer Freundin aus Saarbrücken und die Sache war von Anfang an ein Selbstläufer.“ Während des Lockdowns vor Ostern 2020 hätten viele Eltern im Ort die Idee aufgegriffen, mit ihren Kindern Steine bemalt und ausgewildert oder wie Ostereier gesucht.

Monika Kritzler (links) und Tina Meyer haben vor einem Jahr die Facebook-Gruppe „BodenseeSteine“ gegründet und sorgen nicht nur in Wasserburg für bunte Glücksmomente. | Bild: Andrea Fritz

Inzwischen hat die Gruppe von Österreich bis Salem 528 Mitglieder. „Auch viele Männer bemalen Steine und wir haben richtige Künstler in der Gruppe“, sagt Monika Kritzler. Gemalt wird, was gefällt. Jeder Stein wird versiegelt und hat auf der Rückseite einen Hinweis auf Facebook und den Namen der Gruppe, denn das Schönste sind die Rückmeldungen der Finder.

So werden die Steine bunt Gemalt wird überwiegend mit Acrylfarben, aber im Prinzip funktioniert es mit allen Farben, solange die Steine versiegelt werden. Die Steine dürfen nicht beklebt werden, weil sich kleine Teile lösen und Tiere Schaden nehmen könnten. Ausgelegt wird im öffentlichen Raum, nicht auf privatem Grund und erst recht nicht auf Autos oder in Lebensmittelregalen und dergleichen.

Nur einmal ist einer übers Ziel hinausgeschossen. Er hat den Stein am Wasserburger Landungssteg entführt. Ein großer Brocken, den die Frauen mit Leuchtfarbe bemalt haben und für die Gruppe als Werbefläche im Wasser nutzen wollten. Inzwischen wurde der Stein zurückgebracht. Er wird jetzt aufgehübscht und kommt dann wieder ins Wasser. „Aber diesmal werden wir ihn an die Kette legen“, sind sich die Freundinnen einig.