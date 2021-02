Ende Januar haben Soldaten der Bundeswehr in der Region ihre Arbeit aufgenommen. An 16 Pflegeheimen im Bodenseekreis testen sie Besucher mit Schnelltests auf das Coronavirus. Zunächst war die Hilfe der Soldaten für drei Wochen vorgesehen. Auf Anfrage des SÜDKURIER teilt das Landratsamt jetzt mit: „Wir haben ganz aktuell die Bestätigung bekommen, dass die Unterstützung der Bundeswehr verlängert wird.“

Durch den Einsatz der Bundeswehr sollen die Pflegeheime entlastet werden. In vielen Einrichtungen gab es nach Angaben des Landratsamts durch Infektionen und Quarantäne zuletzt spürbare Personalengpässe.

In diesen Pflegeheimen im Bodenseekreis wird die Bundeswehr eingesetzt Friedrichshafen: Karl-Olga-Haus, Franziskuszentrum, Wilhelm-Maybach-Stift, Haus der Pflege St. Martin

Meckenbeuren: Haus der Pflege St. Josef (Brochenzell), St. Pirmin (Liebenau)

Oberteuringen: Haus der Pflege St. Raphael

Immenstaad: Haus der Pflege St. Vinzenz Pallotti

Eriskirch: Haus der Pflege St. Iris

Tettnang: Haus der Pflege St. Johann, Haus der Pflege Dr. Albert Moll

Langenargen: Hospital zum Heiligen Geist

Markdorf: Pflegeheim St. Franziskus

Salem: Alten- und Pflegeheim Wespach

Owingen: St. Nikolaus

Meersburg: Dr. Zimmermann Stift

Nachdem in den vergangenen Wochen Kräfte der Panzerpionierkompanie 550 aus Stetten a.k.M. die Pflegeheime unterstützt haben, werden es nun nach Angaben des Landratsamts 15 Soldaten eines anderen Truppenteils sein. „Diese sollen am Donnerstag ankommen, werden dann geschult und getestet und am Freitag sollen sie an die Arbeit gehen. Die Einrichtungen sind dieselben“, betont Kreissprecher Robert Schwarz.