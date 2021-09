Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesem Newsticker finden Sie ab dem Nachmittag des Wahltags, Sonntag, 26. September, alle aktuellen Entwicklungen und Ergebnisse aus den Wahlkreisen Bodensee und Zollernalb-Sigmaringen.

Erste aktuelle Einträge finden Sie hier am Wahlsonntag etwa ab 15 Uhr.

Alle Hintergründe zur Wahl haben wir hier für Sie noch einmal zusammengefasst:

Kandidaten im Stresstest: Die SÜDKURIER-Wahlarena

Sie wollen sich noch einmal anschauen, wie sich die Direktkandidaten im Wahlkreis Bodensee in der SÜDKURIER-Wahlarena geschlagen haben? Kein Problem – sehen Sie hier den Schlagabtausch und die Kandidaten-Duelle in voller Länge im Video.

Und auch die Direktkandidaten im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen haben in der SÜDKURIER-Wahlarena über politische Themen diskutiert. Das Video der Debatte finden Sie hier.

Fakten: Die Wahl schnell und einfach verstehen

Erststimme, Zweitstimme, Kandidatinnen und Kandidaten, Wahlkreise: Alle Informationen rund um die Bundestagswahl haben wir hier für Sie übersichtlich zusammengefasst.

Steckbriefe: Die Kandidaten im Schnell-Check

Die Direktkandidaten der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien im Wahlkreis 293 Bodensee:

Die Kandidaten für den Wahlkreis Bodensee (von links oben): Volker Mayer-Lay (CDU), Leon Hahn (SPD), Maria Heubuch (Grüne), Christian Steffen-Stiehl (FDP), Alice Weidel (AfD), Sander Frank (Linke). | Bild: Südkurier

Auch Kandidaten anderer, kleinerer Parteien treten direkt für den Wahlkreis Bodensee an. Wer sie sind und was sie antreibt:

Die Direktkandidaten der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien im Wahlkreis 295 Zollernalb-Sigmaringen:

