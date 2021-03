In dem Urteil der Schwurgerichtskammer war ein 27-jähriger Mann vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen worden. Das Gericht hatte dem Angeklagten nach vier Prozesstagen Notwehr zugebilligt. Er hatte im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung am frühen Morgen des 1. Juli 2020 in einer Gemeinschaftsunterkunft in Meckenbeuren-Kehlen einen 34-jährigen Kontrahenten mit 15 Messerstichen getötet.

Für diese Tat hatte Staatsanwältin Carolin Schneider eine Freiheitsstrafe von acht Jahren gefordert. Die Ankündigung der Revision bedeutet, dass sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe mit dem Fall beschäftigen muss. Dazu wird das schriftliche Urteil abgewartet. Zur Abfassung hat das Landgericht vier Wochen Zeit. Bis zu einer Entscheidung, sprich Bewertung des Urteils, durch das höchste deutsche Gericht dürften Monate vergehen.