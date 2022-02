Die Info kommt per E-Mail: „Sehr geehrte Damen und Herren, gerne wollte ich Sie auf diesem Weg in Kenntnis setzen, dass ich für das Amt des Bürgermeisters in Meckenbeuren kandidieren werde.“ Verfasser der Ankündigung ist der Wirtschaftsingenieur und ehemalige Gemeinderat Sebastian Hanser.

Langsam kommt also Bewegung in den Meckenbeurer Wahlkampf. Im Januar hatte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel überraschend ihren Rücktritt aus der Politik angekündigt. Als Begründung führte sie aus, dass ihr „die Dauerbelastung zu hoch“ sei. Deswegen scheidet sie nach gut vier Jahren Amtszeit aus – acht Jahre wäre sie eigentlich im Amt gewesen. Ihre letzte Gemeinderatssitzung wird sie voraussichtlich am 1. Juni leiten. Gewählt wird Mitte Mai.

Zweite Kandidatur für Meckenbeuren

Kurz nach Kugels Ankündigung gab bereits Georg Schellinger bekannt, sich um ihre Nachfolge zu bewerben. Er ist seit 2016 Ailinger Ortsvorsteher und in der Schussengemeinde kein Unbekannter: Bevor Schellinger 2016 nach Ailingen ging, war der Diplom-Verwaltungswirt bereits in Meckenbeuren tätig – zuletzt als Hauptamtsleiter. Nun also die Kandidatur von Sebastian Hanser.

Zur Person Sebastian Hanser ist 33 Jahre alt und lebt mit seiner Lebensgefährtin im Meckenbeurer Ortsteil Reute. Derzeit arbeitet er als Wirtschaftsingenieur bei ZF in der Produktionsplanung. Seit einigen Jahren betreibt er den Kampfsport Krav Maga.

Auch er ist im Ort kein Unbekannter. Der 33-Jährige ist in Meckenbeuren aufgewachsen und saß von 2014 bis 2019 für die SPD im Gemeinderat. Nach einem Wechsel zu den Freien Wählern (FW) reichte sein Listenplatz in der folgenden Wahl nicht mehr für den Wiedereinzug. Seinen Parteiwechsel begründete er damals damit, dass die Positionen der FW besser zu seinen eigenen Ansichten passen.

Antritt als Parteiloser

Dennoch tritt Hanser im Rennen um das Bürgermeisteramt als Parteiloser an. Gegenüber dem SÜDKURIER sagte er: „Es ist gut, dass wir Fraktionen in Meckenbeuren haben. Aber der Bürgermeister sollte eine Perspektive über die Fraktionen hinaus einnehmen.“

Wirtschaftsingenieur Sebastian Hanser saß bereits für die SPD im Meckenbeurer Gemeinderat. Mittlerweile gehört er zu den FW – kandidieren wird er indes als Parteiloser. | Bild: Sebastian Hanser

Auch politische Vorhaben hat er formuliert: „Meine Vision ist es, eine Vorreitergemeinde zu werden. Eine, wo sich andere etwas abgucken können.“ Im Zuge dessen nennt er etwa die Unterstützung einer Radschnellverbindung von Meckenbeuren in umliegende Orte. Auch für die Förderung des Gemeinwesens und die wirtschaftliche Stärkung des Standorts will er eintreten – Letzteres auch durch weitere Gewerbeflächen.

Finanzierung aus eigenen Mitteln

Den Plan zur Kandidatur hat Hanser schon länger im Kopf, wie er sagt. Die Initialzündung zur Bewerbung habe letztlich der Rücktritt von Bürgermeisterin Elisabeth Kugel gegeben. Finanziert werde sein Wahlkampf aus eigenen Mitteln. Er habe ein Team zusammengestellt und möchte sich in der kommenden Zeit mit Info-Veranstaltungen an seine potenziellen Wähler wenden. Hanser betont: „Jeder darf mich auch in der Öffentlichkeit ansprechen.“

Noch bis 19. April haben weitere Kandidaten – oder Kandidatinnen – Zeit, sich für das Amt in Stellung zu bringen: Dann endet laut Wahlleitung die Bewerbungsfrist.