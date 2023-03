Wahlsonntag in Tettnang: Bei der Bürgermeisterwahl in Tettnang hat keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erzielt. Es wird also einen zweiten Wahlgang am 2. April geben.

Bewerberin Regine Rist lag im ersten Wahlgang mit 42,4 Prozent vorn, 3355 Menschen in Tettnang haben für sie gestimmt. Es folgten Florian Bargmann mit 20,4 Prozent (1614 Stimmen), Thomas Maier mit 16,2 Prozent (1282 Stimmen) und Marina Papadimitriou mit 15,2 Prozent und damit insgesamt 1200 Stimmen. Auf Platz fünf landete Christof Ronge mit 5,4 Prozent der Stimmen.

Friedrichshafen Marina Papadimitriou will Bürgermeisterin in Tettnang werden Das könnte Sie auch interessieren

Zur Verkündung des Wahlergebnisses waren zahlreiche Bürger in den Sitzungssaal des Rathauses gekommen und erwarteten mit Spannung das Endergebnis. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,4 Prozent, insgesamt gaben 7939 Tettnanger ihre Stimme bei der Bürgermeisterwahl ab. In den folgenden Tagen wird sich jetzt wohl zeigen, welche Bewerber bei einem zweiten Wahlgang antreten.

Auch neue Kandidaten könnten – so das Kommunalwahlrecht – dann auf dem Wahlzettel stehen. Die Wahllokale werden am 2. April wieder öffnen, im zweiten Wahlgang muss es für den Bewerber mit den meisten Stimmen dann auch keine absolute Mehrheit mehr sein.