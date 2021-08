Ravensburg vor 28 Minuten

Bürgermeister aus Ravensburg nach dem Mord durch eine 15-Jährige: „Wir haben jetzt keine flackernden Lampen mehr“

Der Mord durch eine 15-jährige veränderte Ravensburg. Die Tat hätte in jeder anderen Stadt passieren können. Doch was lernte Ravensburg daraus, was können andere Städte selbst verändern? In diesem Bericht kommt Simon Blümcke zu Wort. Er ist als Bürgermeister für das Sicherheitsempfinden in Ravensburg verantwortlich. Er sagt: „Wir sollten die rechtlichen Hürden für eine Videoüberwachung absenken.“