Wollten Sie schon immer mal Festspielluft schnuppern? Die Bregenzer Festspiele suchen Statistinnen für die Puccini-Oper „Madame Butterfly“. „Wer immer schon einmal erleben wollte, wie Oper und Theater wirklich funktionieren, und was alles passieren muss, bis eine fertige Aufführung über die Bühne gehen kann, der ist bei den Bregenzer Festspielen richtig“, heißt es in einem Pressetext zum Festspielsommer.

Dabei könne man nicht nur Cast und Crew kennenlernen, sondern auch die Arbeit hinter den Kulissen miterleben. Wer diesen Sommer in Bregenz auf der Festspielbühne stehen möchte, muss mindestens 18 Jahre als sein und während der Proben- und Festspielzeit in Vorarlberg oder im umliegenden Grenzgebiet – maximal 40 Kilometer entfernt – wohnen. Die Statistinnen sollten eine rasche Auffassungsgabe haben, sportlich und ausdrucksstark sein.

Keine sichtbaren Tattoos oder Piercings auf der Bühne

Bewerberinnen dürfen für die Bühne keine sichtbaren Tattoos oder Piercings haben und sollten bereit sein, sich bei Bedarf die Haare färben oder schneiden zu lassen. Schmuck, Brillen und Zahnspangen müssen auf der Bühne abgenommen werden. Wer mit dabei sein will, muss an allen Proben- und Aufführungen teilnehmen, erhält dafür von den Festspielen eine Aufwandsentschädigung pro Vorstellung und Probe sowie einen Fahrtkostenzuschuss.

Der Proben- und Vorstellungszeitraum für „Madame Butterfly“ erstreckt sich in diesem Jahr von 20. Juni bis 20. August. Die Premiere steht am 20. Juli an. Bewerber füllen ein Online-Formular aus. Fragen beantwortet Caroline Hattler unter statisten@bregenzerfestspiele.com