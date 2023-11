Früher galt für Winterreifen die Devise: von O bis O – von Oktober bis Ostern. Aber ist das noch aktuell? Die Winter werden hier am Bodensee immer milder und der Klimawandel immer deutlicher. Ein Ereignis wie die Seegfrörne 1963, bei dem mit Autos über den gefrorenen Bodensee gefahren wurde, scheint nicht mehr denkbar.

Manuel Hahn aus der Autowerkstatt Hahn in Überlingen-Lippertsreute meint, dass die Regel „O bis O“ für seine Kundschaft kaum mehr zutrifft. Er würde sagen, von November bis ungefähr Ostern sei der richtige Zeitpunkt, sein Auto mit Winterreifen auszustatten. Denn durch den Klimawandel habe sich der Winter verschoben und auch die Saison der Winterreifen sei dadurch kürzer.

„Eine generelle Winterreifenpflicht gibt es in Deutschland nicht, stattdessen gilt eine situative Winterreifenpflicht“, erklärt Claudia Ploh vom ADAC. | Bild: Conny Ehm

Gibt es eine Winterreifenpflicht, die vorschreibt, wann und ob man Winterreifen aufziehen muss? Pressesprecherin Claudia Ploh vom ADAC Südbaden erklärt: „Eine generelle Winterreifenpflicht gibt es in Deutschland nicht, stattdessen gilt eine situative Winterreifenpflicht.“ Sie verweist dabei auf Paragraf 2 Absatz 3a der Straßenverkehrsordnung. „Das heißt, dass man bei winterlichen Straßenverhältnissen wie Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte nur mit Winterreifen fahren darf.“ Wer in einer solchen Situation ohne Winterreifen fährt, müsse mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro rechnen. Sollte dabei ein anderer Verkehrsteilnehmer behindert werden, erhöhe sich das Bußgeld auf 80 Euro und einen Punkt in Flensburg, sagt Ploh.

Was sagt die Versicherung? Eva-Maria Sahm von der HUK-Coburg, Abteilung Unternehmenskommunikation, berichtet aus Sicht der Versicherung, was bei einem Unfall ohne Winterreifen die Konsequenzen sind. Die Winterreifenpflicht gelte besonders, wenn der Winter schon länger für Behinderungen auf den Straßen gesorgt hat. „Natürlich reguliert die Kfz-Haftpflichtversicherung eines Unfallverursachers immer den Schaden des Opfers. Allerdings kann sie den Versicherungsnehmer, der ohne Winterreifen unterwegs war, mit bis zu 5000 Euro in Regress nehmen.“ Sie berichtet auch, dass der Schaden am eigenen Auto oft nicht ganz übernommen werde. Man sollte daher mit Abzügen rechnen.

Wie gut sind Ganzjahresreifen?

Besitzen Ganzjahresreifen das Alpine Symbol (Schneeflocke mit dreigezacktem Berg), sind sie als Winterreifen zugelassen. Die alte M+S Kennzeichnung gelte nur noch bis September 2024. Claudia Ploh vom ADAC warnt jedoch: „Grundsätzlich sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Ganzjahresreifen als Kompromiss unter extremen Witterungsbedingungen nicht an die Leistungen eines klassischen Winterreifens heranreichen.“

Für höhere Regionen nicht geeignet

Die Ganzjahresreifen sind umstritten, aber gerade hier am Bodensee sehr beliebt, schildert Manuel Hahn. Für ihn sind die Ganzjahresreifen eine gute Lösung. Für den Bodensee seien sie genau richtig, jedoch eher ungeeignet für höhere Gebiete, wie zum Beispiel in der Schweiz. „Für den typischen Wintersportler sind Winterreifen besser“, sagt Hahn. Wer jedoch nur hier am Bodensee fahre und nicht in den Bergen unterwegs sei, könne mit den Ganzjahresreifen problemlos fahren, so Hahn.

Günstiger sind die Ganzjahresreifen nur unter gewissen Umständen. Zunächst spart man sich einen zweiten Satz Felgen. Für Vielfahrer könnte es unter Umständen teurer werden, weil der Abrieb höher als bei einem Sommerreifen ist. Hahn: „Die Ganzjahresreifen sind zu zwei Dritteln für den Winter gemacht und für ein Drittel für den Sommer, dadurch haben sie im Sommer einen höheren Verschleiß als Sommerreifen.“