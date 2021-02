Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Braucht die Region die vierspurige B31-neu, den Flughafen und einen Ballermann am Bodensee? So wollen die Landtagskandidaten die Zukunft ihrer Heimat gestalten

Der Bodenseekreis gehört mit einer starken Wirtschaft und dem Tourismus zu einer der Top-Regionen in Deutschland. Doch was braucht die Region, um zukunftssicher und finanzkräftig zu bleiben? Die fünf Landtagskandidaten erklären ihre Konzepte zu den drängendsten Fragen des Wahlkreises 67 in der SÜDKURIER-Wahlarena.