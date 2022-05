Oleksandra, Tochter Elvira und deren Tante Yesemia sind nach Deutschland geflüchtet, um dem Krieg zu entkommen. Die Ukrainerinnen hatten dabei sogar etwas Glück. Denn am Bodensee lebt eine Freundin, die ihnen bei der Wohnungssuche half. So wurden sie in Immenstaad fündig. Doch was zunächst als gute Gelegenheit erschien, endete in Ekel und Frust. Denn die neue Bleibe ist kaum bewohnbar.

Bild: Benjamin Schmidt

Vor dem Drogeriemarkt Müller in der Überlinger Innenstadt brannten in der Nacht auf Dienstag mehrere Fahrzeuge. Die Polizei geht dem Verdacht der Brandstiftung nach. Schaden entstand auch an der Hausfassade. Der Wagen, der in Brand geriet, war auf einer Halteverbotsfläche vor dem Drogeriemarkt in der Grabenstraße abgestellt. Später zeigte die Feuerwehr auch Bilder des ausgebrannten Wracks.

Bild: Stefan Hilser

Bei der Messe Friedrichshafen ist einiges in Bewegung: Dirk Kreidenweiß ist seit 22 Jahren bei der Messe und Mitglied der Geschäftsleitung. Er hat gekündigt und geht schon Ende Juni. Die Belegschaft trägt den Aderlass beim Personal nicht länger schweigend mit. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass es 2023 das Format Motorworld Classic Bodensee nicht mehr geben wird, die Messe kehrt zurück zur Klassikwelt Bodensee. Und auch die Debatte um die Spielstätte der Profi-Volleyballer vom VfB ist längst nicht zuende.

Bild: Benjamin Schmidt

Ein Hund im Klassenzimmer? Ja, das gibt es. Die kleine Hündin Cara ist regelmäßig an der Bodensee-Schule in Friedrichshafen zu Besuch und hat viel Spaß mit den Kindern. Wir haben Cara bei ihrem Einsatz begleitet.

Bild: Mona Lippisch

Im Taucheranzug und ausgerüstet mit einem Hochdruckreiniger reinigen Taucher im Bodensee die Anlagen der Bodensee-Wasserversorgung. Vor allem die Plage Quagga-Muschel macht die Reinigung notwendig. Die Muschel breitet sich immer stärker aus.

Bild: Michael Schnurr

