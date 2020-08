Über eine Viertelstunde haben fünf Kunstflieger am frühen Samstagnachmittag über dem Bodenseekreis und Österreich für Aufsehen gesorgt. Sie schrieben verschiedene Botschaften in den blauen Himmel. Zu sehen waren zum Beispiel die Schriftzüge „Ferien am Bodensee„ und „Bleibt gesund“. Der SÜDKURIER bekam Nachrichten aus Uhldingen-Mühlhofen und fotografierte selbst in Kressbronn. Elmar Stegmann, Landrat im Kreis Lindau, stellte Bilder vom Kaiserstrand Lochau online.

Hier sind die Skytexter über Kressbronn zu sehen. | Bild: Wieland, Fabiane

Hinter der Aktion, die gerade in den sozialen Medien viel Beachtung fand, stecken die Skytexter aus Unterwössen. Um einen Auftrag, etwa von Tourismusbetrieben, handelte es sich jedoch nicht, wie David Schimm von der Veritas Public Relations GmbH & Co. KG erklärt: „Wir fangen gerade damit an, diese besondere Art der Werbung zu etablieren.“ Es war also Eigenwerbung, die da am Samstagnachmittag am Himmel zu lesen war, für das Können der Kunstpiloten und die dahinter stehende Technik.

Video: Wieland, Fabiane

Die fünf Kunstflieger flogen in einer Höhe von etwa 3000 Metern über die Region und schrieben die rund 200 mal 200 Meter großen Buchstaben für die Schriftzüge. Diese können aufgrund ihrer Größe mehrere Kilometer lang und somit von weit her sichtbar sein. Schimm sagt, dass höchste Präzision gefragt ist: „Sie müssen auf gleicher Höhe im gleichen Abstand fliegen.“ Insbesondere Winde können dabei zur Herausforderung werden. Doch die Piloten sind ihm zufolge alle erfahren, auch bei Wettbewerben.

Buchstaben entstehen durch Paraffinöl

An den Flugzeugen sind zusätzliche Tanks für Paraffinöl angebracht, das über die Abgase mit verdampft, wodurch wiederum die Buchstaben entstehen. „Es ist medizinisches Paraffinöl wie in Cremes. Das ist völlig unbedenklich“, sagt der Pressesprecher. Wann die Tanks das Paraffinöl über ihre Ventile abgeben, wird zuvor programmiert. Von dem mittleren Flugzeug aus werden die fünf Tanks laut Schimm dann gesteuert. Der Pilot im mittleren Flugzeug muss nur im richtigen Moment auf den Startknopf drücken.

So sieht der Formationsflug aus. Die Tanks mit dem Paraffinöl, das verdampft, werden vom mittleren Flieger aus gesteuert. Der Pilot muss im richtigen Augenblick auf den Startknopf drücken. | Bild: Skywriter

Am Himmel verschreiben ist daher nicht möglich. Außer man habe sich beim Programmieren am Boden verschrieben, sagt Schimm lachend. Die Buchstaben befinden sich in einem festgelegten Raster. Auch Logos können so an den Himmel gemalt werden. Die Flieger müssen lediglich dafür sorgen, ihre Position und Höhe zu halten.

Genehmigung vom Flughafen Zürich

Die Aktion am vergangenen Wochenende haben die Skytexter vorher beim Flughafen Zürich, der für den Luftraum zuständig ist, beantragt. In dem Moment seien keine anderen Flugzeuge in derselben Flughöhe geflogen, so Schimm. Über Funk sei man immer mit dem Tower in Kontakt gewesen und hätte auch abbrechen können. Die Dauer von 15 Minuten war ebenfalls festgelegt. Warum gerade über dem Bodensee? Schimm erklärt: „Das Wetter war sehr schön. Wir konnten viele Menschen erreichen. Man kann nicht nicht hinschauen.“