In einer Sturmnacht vor zwei Wochen drehte sich die Bohrplattform der Bodensee-Wasserversorgung vor Süßenmühle um 180 Grad und geriet in Schieflage. Es folgten zwei Großeinsätze: um die Plattform zu sichern und abzuschleppen sowie Öl aufzufangen und eine Woche später, um ein gesunkenes Boot zu bergen.

Zwei Bohrungen in 20 Metern Tiefe

Jetzt ist klar, dass die Bohrplattform wieder auf dem Überlinger See zum Einsatz kommt. Teresa Brehme, Pressesprecherin bei der Bodensee-Wasserversorgung, teilt auf Anfrage mit: „Die Planung ist, dass von kommendem Dienstag, 12. Juli, an, die Plattform wieder im Einsatz ist, um die letzten beiden verbleibenden Bohrungen in 20 Metern Tiefe unter dem Seegrund im Bereich Süßenmühle durchzuführen und die Bohrerkundungen so erfolgreich zum Abschluss zu bringen.“ Die Bohrarbeiten im See sollten dann nach etwa zehn Tagen bis 22. Juli abgeschlossen sein.

Boot noch nicht wieder einsatzfähig

„Als Schubboot wird wohl ein Schubboot der Bodenseetaucher dienen, da das geborgene Schubboot noch nicht wieder einsatzfähig ist“, erklärt Teresa Brehme weiter. Die Berufstaucher hatten an dem gesunkenen Boot in 70 Metern Tiefe Ballons befestigt, ihm so wieder Auftrieb verliehen, es in flachere Gewässer gebracht und in den Sipplinger Hafen geschleppt. Dort gelangte es schließlich mithilfe weiterer Luftkissen wieder an die Wasseroberfläche.

An den Einsätzen waren neben den Tauchern kreisübergreifend Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und weitere Einheiten beteiligt. Auch die Experten der Bodensee-Wasserversorgung und der Firma, die die Arbeitsplattform gefertigt hat, waren vor Ort. Laut Brehme hatte sich diese ihm Sturm losgerissen, war aber nicht größer beschädigt worden. So kann sie nun nach kurzer Instandsetzung im Hafen von Bodman erneut genutzt werden. Die Bohrungen dienen dazu, dort, wo die neue Wasserentnahmestelle der Bodensee-Wasserversorgung entsteht, Erkenntnisse über die Bodenbeschaffenheit zu gewinnen.