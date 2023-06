Er hatte noch kein einziges Wort des Romans gelesen, da sagte ihm sein Bauch, dass er das Buch verfilmen will, erzählt Joerg Hermann. Der umtriebige Tettnanger sitzt neben Julian Biberger in Langenargen und berichtet, wie es zu der Zusammenarbeit zwischen den beiden kam.

2022 veröffentlichte der vom Bodensee stammende Biberger seinen Debüt-Roman ‚Irisblütenmord‘, einen brutalen Krimi. Als Hermann in der Zeitung von dem Buch las, habe er sich direkt an den Verlag gewandt, um über eine Verfilmung zu verhandeln. Hermann war angetan von dem Gedanken, den Bodensee als Kulisse eines düsteren Stoffs zu nutzen.

„Der Verlag war erst mal irritiert“, sagt er. Immerhin wusste er zu diesem Zeitpunkt nur wenig über Buch und Schriftsteller. „Damit rechnet man als Debütautor nicht“, sagt auch Biberger. „Ich dachte erst, das wäre ein schlechter Scherz.“ Es war aber keiner – was Biberger ihm inzwischen auch glauben kann: „Das ist eine riesige Ehre“, sagt er. „Und mich freut es für die Region.“

Julian Biberger präsentiert seinen Debüt-Roman „Irisblütenmord“. | Bild: Simon Conrads

Brutale Morde in Langenargen

Als Hermann das Buch schließlich las, sei er von der Sprache Bibergers beeindruckt gewesen. „Die Morde waren der ausschlaggebende Punkt. Diese Schreibart, die Julian hat, um das darzustellen. Das ist so brutal, dass ich‘s cool finde.“ Direkt zu Beginn des Romans wird etwa eine Figur am Malereck in Langenargen gekreuzigt – Biberger beschreibt den Vorgang und die Gedanken des Opfers dabei erstaunlich detailliert. Nach der Lektüre hätten sich Hermann und der Autor zum Essen getroffen, auf Anhieb gut verstanden und schnell auf eine Zusammenarbeit verständigen können.

Das Drehbuch wollte Biberger zwar nicht selbst schreiben, er ist im weiteren Produktionsprozess allerdings beratend tätig. Das Skript liefert nun Lavina Stauber, die am Bodensee aufgewachsen ist und an der Hochschule für Film und Fernsehen in München studiert hat. Eine erste Drehbuchfassung lag bereits vor, wurde allerdings komplett über den Haufen geworfen, wie Hermann erzählt. Der ursprünglich für diesen August geplante Drehstart wurde in den Juni 2024 verschoben, um weiter an dem Text arbeiten zu können. „Am Anfang waren wir sehr weit weg von Julians Buch, mittlerweile sind wieder näher dran“, sagt Hermann. „Er soll die Geschichte ja noch wiedererkennen.“

In Langenargen wird ein Arzt am Naturstrand gekreuzigt, am Tatort wird eine Irisblüte gefunden. Weitere Morde, unter anderem in Eriskirch, folgen. Die Friedrichshafener Kommissare Marc Steingruber und Carla Meißner nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf ein Jahrhunderte zurückliegendes Verbrechen im Tettnanger Wald, das womöglich mit den Morden in Verbindung steht.

Wer spielt mit im Film?

Im Film soll etwa das Privatleben von Hauptcharakter Marc Steingruber deutlich mehr Raum bekommen – einen Wunschdarsteller, um diesen Raum auszufüllen, hat Hermann bereits. „Robert Maaser wäre die optimale Besetzung“, sagt er. Maaser spielte bereits in Hollywood-Produktionen wie „Mission Impossible: Rogue Nation“ oder „Uncharted“. Schauspielerin Angelika Bartsch soll die Rolle einer Historikerin übernehmen. Und das erste Mordopfer, das in Langenargen gekreuzigt wird? „Das würde ich mir gerne rausnehmen, die Rolle selbst zu spielen“, sagt Joerg Hermann.

Joerg Hermann wollte den Film schon produzieren, als er noch kein einziges Wort des Buches gelesen hatte. Im Film will er das erste Mordopfer darstellen. „Das würde ich mir gerne rausnehmen, die Rolle selbst zu spielen.“ | Bild: Simon Conrads

Er hat in seinem Leben schon so einige Rollen ausgefüllt, wie er erzählt: In den USA studierte er einst Film- und Fernsehproduktion und habe sich nebenher bei Disney hochgearbeitet. Während einer weiteren Episode seines Lebens habe er im Entertainmentbereich eines Kreuzfahrtschiffs gearbeitet und dort sogar ein eigenes Solo-Programm entwickelt. Am Konstanzer Stadttheater ist er aktuell Leiter des Ticketing und nebenher Geschäftsführer seiner eigenen Filmproduktion Artwork Entertainment. „Damit habe ich nie was gemacht“, sagt er. „Aber jetzt hatte ich das Gefühl, ist der richtige Zeitpunkt für den ersten eigenen Film.“

Keine Angst, den Bodensee zu entstellen?

Haben die beiden Männer denn keine Angst, dass sie mit den Bildern blutrünstigen Morde dem Image des Sees schaden könnten? „Das wird kein Werbefilm“, sagt Hermann. „Aber ich glaube nicht, dass wir den See damit kaputt machen.“ Julian Biberger berichtet, dass die Rückmeldungen, etwa der Langenargener, zu seinem Roman bislang positiv seien. „Anfangs hatte ich die Angst, dass es Leute verschreckt“, sagt er über die Morddarstellungen an beliebten Orten in der Region. Bislang würden sich die Menschen allerdings darüber freuen, die Szenerie wiederzuerkennen. Nur eine Dame habe ihm gesagt, sie würde am Malereck nicht mehr mit ihrem Hund Gassi gehen, seit sie „Irisblütenmord“ gelesen hat. Hermann ergänzt, dass er die Region aber auch nicht entstellen möchte. „Wir wollen den See nicht so düster porträtieren. Der Film soll schon die Schönheit hier unten zeigen.“

Autor Julian Biberger in Langenargen. „Anfangs hatte ich Angst, dass das die Leute verschreckt“, sagt er über die Darstellungen blutrünstiger Morde in der Region. | Bild: Simon Conrads

Ziel ist der Deutsche Filmpreis

Der Produzent hat überhaupt wenig Angst davor, dass der Film misslingen könnte. Zwischen 3,5 und 3,8 Millionen Euro soll die Produktion kosten. „Weniger wäre unrealistisch.“ Er plant mit 24 Drehtagen. Ein ziemliches Investment und Vorhaben also. „Wenn Freunde mich fragen, was ist, wenn der Film ein Flopp wird, dann sage ich nur: das wird keiner!“ Ganz nebenbei erwähnt Hermann im Gespräch auch seine Ambitionen für den Film: „Das Ziel ist der Deutsche Filmpreis.“ Ob ihm das ebenfalls sein Bauch sagt? „Nein, das sagt mir mein Verstand.“ Biberger arbeitet derweil an zwei Nachfolgern des Krimis – die Hermann anschließend ebenfalls produzieren könnte.