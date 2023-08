Am Morgen leuchteten die Sturmwarnfeuer zwar, dennoch stieg Markus Mayr am Freitag wieder ins Wasser. Von Sipplingen nach Bodman-Ludwigshafen schwamm er die letzte Etappe seines siebentägigen Trips ab Bregenz durch den Bodensee. „Es geht mir sehr gut“, sagt Mayr nach Ankunft dem SÜDKURIER am Telefon.

Zwar habe er wegen des Gewitters in der Nacht kaum geschlafen. Aber er sagt: „Ich bin super erleichtert.“ Er sei noch nie so lange Distanzen am Stück geschwommen. Am vergangenen Samstag war er in Österreich aufgebrochen, die Nächte verbrachte er auf Campingplätzen.

So sah Markus Mayr mit seinem Anhang im Wasser aus. Video: Markus Mayr

Härter als lange Radtouren

Im Schnitt hat er am Tag zehn Kilometer gemacht, insgesamt um die 70. Was hat er dabei über den See gelernt? „Er ist sehr lang“, antwortet Markus Mayr und lacht. Das Wasser sei für sein Vorhaben allerdings angenehm warm gewesen. „Ich habe sehr viele nette Menschen getroffen und bin oft von Booten aus angesprochen worden.“ In Nußdorf sei er zufälligerweise direkt an einem Campingplatz aus dem Wasser gestiegen – da habe der Besitzer ihm noch einen Platz zugewiesen, obwohl er eigentlich ausgebucht war. Trotz solch netter Erlebnisse sei die Reise aber nicht unbeschwerlich gewesen.

Erst diesen Sommer ist Mayr mit dem Fahrrad knapp 2000 Kilometer durch Europa gefahren. Im Vergleich sagt er: „Schwimmen ist auf jeden Fall härter.“ Das liege unter anderem an der Schwierigkeit, das Gepäck immer wasserdicht zu halten. Generell sei es im Langdistanzsport wichtig, die vielen Kalorien wieder aufzunehmen, die verbrannt werden. Daher habe er sich nach Ankunft erst mal einige Softdrinks gekauft.

Mit einer Warnboje und einem präparierten, wasserdichten Packsack ist Markus Mayr von Bregenz nach Bodman-Ludwigshafen geschwommen. | Bild: Markus Mayr

Es geht zum Augenarzt

Eine nächste Herausforderung wäre nun die Querung des Bodensees ohne Zwischenstopp. „Ich habe mit dem Gedanken gespielt“, sagt Mayr. Aber das sei mit dem, was er gerade hinter sich hat, nicht vergleichbar. „Ich habe allerhöchsten Respekt vor den Leuten, die die Nonstop-Querung geschafft haben.“ Eventuell durchschwimmt Mayr demnächst aber andere Seen, sagt er.

Zunächst gehe es für ihn erst mal zum Augenarzt. Denn auf den letzten Kilometern habe er etwas ins Auge bekommen. Dreck vielleicht oder Seife, mit der Mayr seine Schwimmbrille ausgewaschen hat. „Ich bin heute halb blind geschwommen“, sagt er. Und was hat er nach dem Arztbesuch vor? „Duschen, schlafen und essen.“