Die Bodensee-Region hat sehr viele schöne Orte und attraktive Sehenswürdigkeiten zu bieten. Besonders gut lassen sich diese mit dem Fahrrad erkunden, und das am besten auf dem Bodensee-Radweg. Alle Informationen zur beliebten Route rund um den See finden Sie in diesem Artikel.

Die wichtigsten Infos zum Bodensee-Radweg im Überblick

Wie lange ist der Bodensee-Radweg eigentlich? Und ist er überhaupt sicher? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen hier.

Wie lange ist der Bodensee-Radweg?

Bild: Isabelle Graef

Nicht nur der Bodensee-Radweg ist rund 250 Kilometer lang, sondern auch die Strecke von Konstanz bis nach Heidelberg. Oder von Lindau nach Lugano.

Wo beginnt er?

Für den Start kann man jeden beliebigen Ort als Einstieg wählen.

In welche Richtung fährt man am besten?

Prinzipiell kann in beide Richtungen geradelt werden. Wer allerdings links herum, also gegen den Uhrzeigersinn, fährt, hat immer die Straße zwischen sich und dem See. Deshalb der Tipp: Am besten rechts herum fahren, denn dann radelt man immer auf der Seeseite der Straße.

Ist der Radweg ausgeschildert?

So sieht sie aus, die Beschilderung des Bodensee-Radwegs. Sie soll den Radfahreren helfen, nicht vom Weg abzukommen.

Ja, die Strecke des Bodensee-Radwegs ist ausgeschildert. Die Wegweiser sind ein Radler mit blauem Hinterrad, die auf der gesamten Strecke angebracht sind. Allerdings ist die Beschilderung nicht immer ersichtlich.

Ist der Bodensee-Radweg überfüllt?

Zum Saisonstart Mitte April hat man den Bodensee-Radweg weitestgehend für sich. An den langen Wochenenden um Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam kann es an manchen Stellen ziemlich voll werden. Hochsaison ist Ende Juli und Anfang September, ab Mitte September wird es dann jedoch wieder leerer.

Wie sicher ist der Bodensee-Radweg?

Grundsätzlich ist der Bodensee-Radweg relativ sicher. Trotzdem sind zwischen 2016 und 2021 insgesamt 828 Unfälle passiert. Auf deutscher Seite des Weges gibt es die meisten Unfälle im innerstädtischen Bereich.

Die einzelnen Etappen des Bodensee-Radwegs

Es empfiehlt sich, den Bodensee-Radweg etappenweise zu umrunden. Insgesamt teilt sich die Strecke in acht Etappen, die man nacheinander über mehrere Tage hinweg erradeln kann.

Konstanz-Überlingen (etwa 51 km)

Die längste Etappe des Bodensee-Radwegs führt von Konstanz nach Überlingen, vorbei an

der Blumeninsel Mainau

Litzelstetten, Bodanrück, Liggerungen, Güttingen und Bodman

der Marienschlucht

der Seepromenade Überlingen

Insgesamt dauert die erste Etappe durchschnittlich etwas unter fünf Stunden.

Überlingen – Friedrichshafen (etwa 29 km)

Die zweite Etappe des Bodensee-Radwegs führt vom Überlingener Landungsplatz bis zum Hafen in Friedrichshafen. Radelt man diese Strecke, kommt man an folgenden Orten und Sehenswürdigkeiten vorbei:

Wallfahrtskirche Birnau

Unteruhldingen

Pfahlbauten

Meersburg

Hagnau

Immenstaad

Die zweite Etappe führt unter anderem an der Kleinstadt Meersburg vorbei.

Friedrichshafen – Lindau (etwa 23 km)

Wer die dritte Etappe von Friedrichshafen nach Lindau radelt, kann sich diese Orte ansehen:

Schloss Montfort

Langenargen

Kressbronn

Wasserburg

Bad Schachen

Lindau – Rohrschach (etwa 38 km)

Die vierte Etappe des Bodensee-Radwegs führt von Lindau nach Rohrschach. Dabei radelt man durch folgende Orte:

Bregenz

Pfänder

Rohrspitz

Rheineck

Markthalle Altenrhein

Rohrschach – Konstanz ( etwa 38 km )

Die nächste Etappe führt von Rohrschach bis nach Konstanz, vorbei an folgenden Orten:

Arbon

Romanshorn

Thurgau

Münsterlingen

Konstanz – Stein am Rhein (etwa 31 km)

Die sechste Etappe des Bodensee-Radwegs! Sie führt von Konstanz bis ins Schweizer Stein am Rhein, vorbei an:

der Kreuzlinger Barockkirche

Gottlieben

Ermatingen

dem Schloss Arenenberg

Berlingen

Steckborn

Mammern

der Insel Werd

Stein am Rhein – Radolfzell ( etwa 21 Kilometer)

Diese Etappe ist nicht nur länderüberschreitend, sondern führt auch an einigen schönen Orten vorbei:

Benediktinerkloster St. Georgen

Burg Hohenklingen

Öhningen

Wangen

Halbinsel Höri

Radolfzell – Konstanz ( etwa 24 Kilometer)

Und damit sind Sie schon an der letzten Etappe des Bodensee-Radwegs angekommen. Aber auch noch auf den letzten Metern gibt es vieles zu entdecken:

Halbinsel Mettnau

Allensbach

Kloster Hegne

Karte des Bodensee-Radwegs

Die Karte des Bodensee-Radwegs inklusive aller Etappen sowie deren Länge.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten entlang des Weges

Hier noch einmal die absoluten Highlights des Bodensee-Radwegs im Überblick.

Blumeninsel Mainau

Als einer der beliebtesten Ausflugsziele darf die Blumeninsel Mainau auf keinen Fall auf dieser Liste fehlen. Eine barocke Schlossanlage, eines der größten Schmetterlingshäuser Deutschlands und abertausende von Blumen – das alles erwartet sie auf der Mainau. Die Mainau ist direkt von Konstanz erreichbar, weshalb sie sich gut mit dem Fahrrad erkunden lässt. Wer etwas Abwechslung haben möchte, kann mit dem Schiff anreisen.

Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen

Ein Ausflugtipp, der auf dem Bodensee-Radweg liegt: das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen. Es ist das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands und besteht aus 23 Pfahlbauhäusern.

Zurück in die Steinzeit! Das geht mit einem Besuch in das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen. Das archäologische Freilichtmuseum liegt direkt am gegenüberliegenden Seeufer der Insel Mainau und bietet Einblick in nachempfundene Pfahldörfer der Stein- und Bronzezeit.

Burg Meersburg

Noch einmal die Spuren der Vergangenheit erkunden, können Sie bei einem Besuch auf der Burg Meersburg. Die unter Dagobert I. erbaute Festung bietet einen Einblick in vergangene Zeiten.

Pfänderbahn Bregenz

Die Pfänderbahn Bregenz bietet eine tolle Pause, sich eine Auszeit von der Radtour zu gönnen, falls Sie mit der ganzen Familie unterwegs sind. In sechs Minuten bewältigen Sie 600 Höhenmeter. Oben angelangt, können Sie den Ausblick auf den Bodensee sowie 240 Alpengipfel genießen.

Rheinfall bei Schaffhausen

Während der Umrundung des Bodensees trifft man auf viele schöne Plätzchen in der Natur. Der Rheinfall gehört auf jeden Fall dazu!

Mit seinen 23 Metern ist der Rheinfall einer der größten Wasserfälle Europas. Von einer Aussichtsplattform kann das Naturspektakel hautnah bewundert werden. Geheimtipp: Der Rheinfall wird nach Einbruch der Dunkelheit beleuchtet – ein wundervolles Schauspiel!

Wallfahrtskirche Birnau

So schön sieht die Wallfahrtskirche Birnau von innen aus.

Zwischen Überlingen und Uhldingen an der Oberschwäbischen Barockstraße befindet sich die Wallfahrtskirche Birnau, die gerne mit einem auffliegenden Schwan verglichen wird. Von der Terrasse aus haben Sie einen einzigartigen Ausblick über den Bodensee bis zur Alpenkette.

Die schönsten Tagestouren

Natürlich muss der Bodensee-Radweg nicht als Ganzes erradelt werden. Stattdessen kann man sich ausgewählte Routen für eine Tagestour aussuchen. Hier finden Sie einige Vorschläge.

Radweg um den Untersee

Die Tour um den Untersee führt von Radolfzell über Stein am Rhein bis nach Berlingen, zurück nach Radolfzell. Insgesamt ist die Strecke etwa 67 Kilometer lang, für die man durchschnittlich circa vier Stunden braucht. Obwohl die Wege überwiegend befestigt sind, ist eine gute Grundkondition erforderlich. Wer diese Route gerne bei seiner nächsten Radtour radeln möchte, findet hier weitere Informationen.

Von Konstanz zur Insel Mainau

Die Insel Mainau von oben. Von Konstanz aus ist sie gut mit dem Rad zu erreichen.

Ein toller Tagesausflug für die ganze Familie! Von Konstanz bis zur Insel Mainau sind es etwa 20 Kilometer. Wer auf dem Hinweg durch den Hockgraben radelt und für den Rückweg die Strecke über das Hörnle wählt, begegnet relativ wenigen Autos. Insgesamt ist dieser Tourentipp also sehr entspannt und deshalb auch gut für Kinder geeignet. Das Rad kann allerdings nicht auf die Insel selbst mitgenommen werden. Es gibt jedoch zahlreiche Abstellmöglichkeiten sowie Schließfächer für Ihr Rad-Zubehör.

Die Bodanrück-Rundfahrt

Die Landzunge Bodanrück befindet sich zwischen dem Überlinger See und dem Untersee. Für eine Strecke von 25 Kilometern braucht man etwa anderthalb Stunden. Während der Tour kommt man an verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbei wie beispielsweise dem Wild-und Freizeitpark Allensbach, dem Schloss Möggingen oder den Hegau Vulkanen.

Mehrtägige Touren

Sie haben viel Ausdauer und möchten am liebsten mehrere Tage am Stück radeln? Dann ist bei diesen Mehrtagestouren vielleicht etwas passendes für Sie dabei.

Zwei Tage: Untersee-Tour mit dem Mountainbike

Diese Tour eignet sich für alle, die gerne mit dem Mountainbike unterwegs sind. In zwei Tagen geht es von Radolfzell zur Insel Reichenau bis nach Stein am Rhein, zurück nach Radolfzell. Die Strecke der ersten Tags ist etwa 52 Kilometer lang. Sie führt von Radolfzell bis zur Insel Reichenau. Dabei geht es unter anderem an der Ruine Altbodman und dem Hof Höfen vorbei. Tag zwei startet auf der Insel Reichenau. Etwa 54 Kilometer führen Sie über Stein am Rhein zurück nach Radolfzell. Einen Erfahrungsbericht dieser Tour lesen Sie hier.

Drei Tage: Tour um den Obersee

Diese Tour führt Sie in drei Tagen rund um den Bodensee. Durchschnittlich legen Sie jeden Ta eine Strecke von etwa 45 Kilometern zurück. An Tag eins wird die Strecke von Konstanz bis nach Lindau zurückgelegt. Teilweise wird hier auch die Fähre Konstanz-Meersburg als Transportmittel genutzt. Tag zwei führt von Lindau nach Arbon. Hier kommen Sie auch in der österreichischen Stadt Bregenz vorbei, die sich gut für eine längere Pause eignet. Der letzte Tag der Tour beginnt in der Römerstadt Arbon und endet wieder in Konstanz.

Sterntouren ab/bis Konstanz

Der Bodensee-Radweg eignet sich außerdem sehr gut für Sterntouren. Das sind Touren, bei welchen man eine feste Unterkunft hat. Heißt: Jeden Tag kehrt man an seinen Startpunkt zurück. Hier erfahren Sie, welche Sterntouren es am Bodensee-Radweg gibt.

Unterkünfte rund um den Bodensee-Radweg

Um einmal den Bodensee zu umrunden, braucht man dafür in der Regel mehrere Tage. Wer nicht gerade in der Bodensee-Region wohnt, benötigt deshalb eine Unterkunft. Doch wo lässt es sich rund um den Bodensee-Radweg gut übernachten? Wir haben einige Tipps für Sie. Bestimmt ist es einigen wichtig, Geld zu sparen. Wer sich zu diesen Radfahrern dazuzählt, sollte darauf achten, Unterkünfte in der Schweiz zu vermeiden – denn die sind wesentlich teurer.

Außerdem sind Jugendherbergen im Vergleich mit beispielsweise Hotels sehr viel günstiger. Eine Übersicht, wie Sie radfreundlich übernachten können, finden Sie hier. Sie wollen etwas Fun-Faktor hinzufügen und ausgefallener übernachten? Dann ist unter diesen besonderen Unterkünften bestimmt etwas dabei.

Der Bodensee-Königssee-Radweg

Alle besonders enthusiastischen Seeliebhaber sollten unbedingt den Bodensee-Königssee-Radweg auf dem Schirm haben. Denn wie der Name schon sagt, können Radfahrer hier nicht nur den Bodensee, sondern auch den Königssee bewundern. Bei der Route, die einmal quer durchs Allgäu und Oberbayern führt, gibt es nicht nur die verschiedensten Gewässer zu sehen, sondern auch wunderschöne Berge. Insgesamt ist der Radweg rund 450 Kilometer lang. Weitere Informationen finden Sie hier.

