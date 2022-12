Es ist Dezember. Rainer Blumenstein klettert über eine Leiter in den Schiffsrumpf des neuen Elektroschiffs im Unteruhldinger Hafen. Er öffnet Türe um Türe und steigt durch kleine Luken hinunter bis zum Antrieb des Schiffes. Der 59-Jährige ist Schiffsführer bei den Bodensee-Schiffsbetrieben (BSB) und einer von drei Kapitänen auf dem neuen Elektroschiff.

Auch wenn die Saison am Bodensee schon längst vorüber ist, die MS „Insel Mainau“ ist keinesfalls eingemottet. „Es findet zwar kein Kursverkehr mehr statt, aber wir sind immer noch unterwegs“, sagt Rainer Blumenstein. „Mit der Insel Mainau fahren wir aktuell Besucher von Unteruhldingen zum Christmas Garden auf die Mainau.“ Der Bodensee-Kapitän erzählt, dass es in der Nebensaison zahlreiche Sonderfahrten gibt, wie Weihnachtsfeiern oder sonstige Charter.

Rainer Blumenstein (links) ist einer der Kapitäne auf dem Elektroschiff. Das Gruppenbild mit den Kollegen Tobias Kurz (Mitte) und Jürgen Marin entstand bei der Schiffstaufe vor der Mainau. | Bild: Jäckle, Reiner

„Da im Winter deutlich weniger Fahrzeiten bei uns anstehen, kümmern wir Schiffsführer uns auch um andere Sachen“, so Rainer Blumenstein. „Deshalb sind wir dann auch immer wieder in der Werft oder auf den Schiffen im Einsatz, um sie für die nächsten Aufgaben flott zu machen.“ Und genau darum geht es an diesem Tag. Der 59-Jährige kontrolliert den Antrieb und die Folierungen der Scheiben.

Rainer Blumenstein ist Bodensee-Kapitän mit Leib und Seele. „Mir gefällt vor allem der Umgang mit den Menschen“, betont er. Das sei auch ein Grund, warum er neben den Linienfahrten auf der MS Uhldingen, den Katamaranen und anderen BSB-Schiffen bei sehr vielen Sonderfahrten im Einsatz ist. „Ich habe jahrelang die Partyschiffe von Friedrichshafen aus gefahren“, erinnert er sich. „Jetzt gehöre ich zur Stammcrew des neuen Elektroschiffes.“

Das neue Elektroschiff vor der Insel Mainau bei der Jungfernfahrt mit geladenen Gästen. | Bild: Jäckle, Reiner

Auf wie vielen Schiffen war er bereits im Einsatz? „Es müssen mehr als 25 gewesen sein“, sagt er schmunzelnd. „Da sind einige dabei, die es heute gar nicht mehr gibt.“ Ein Lieblingsschiff hat er dabei nicht. „Jedes hat seinen ganz eigenen Charme und seine Besonderheiten“, sagt er diplomatisch. „Ich sehe das wie einen Weg, den ich in den vergangenen 33 Jahren gegangen bin. Ich habe mich dabei immer wieder auf neue Antriebe einstellen müssen.“ Dabei gelte bei ihm das Motto „Stillstand ist Rückschritt“. Und der Fortschritt sei lange noch nicht zu Ende: „Jetzt fahren wir mit Strom“, sagt er. „Wer weiß, was in Zukunft noch kommen wird.“

Schiffsführer Rainer Blumenstein im Rumpf des neuen Elektroschiffs bei der Kontrolle der Technik. | Bild: Jäckle, Reiner

Neben der Bewältigung technischer Aufgaben hat Rainer Blumenstein vor allem ein Ziel als Schiffsführer: „Ich möchte die Faszination der Stimmungen auf dem Bodensee meinen Fahrgästen vermitteln“, sagt er. Und er will immer „zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Teil des Sees sein.“ Etliche bekannte Personen waren dabei unter seinen Gästen. So war der 59-jährige Kapitän bei der Hochzeit von Tommi Ohrner oder fuhr schon das diplomatische Korps der Nato über den Bodensee. Er gehörte viele Jahre zur Kapitäns-Crew bei den Flottensternfahrten.