Rund 1000 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben die Veranstalter am Ostermontag zum Internationalen Bodensee-Friedensweg in Überlingen erwartet, der abgesagt werden musste. Dessen Titel „Friedensklima – Abrüsten und Klima schützen“ stand auch für das Programm, das neben einer zivilen Sicherheitspolitik auch der Dringlichkeit einer wirksamen Klimapolitik Rechnung tragen sollte. Geplant waren Beiträge des Theologen Theodor Ziegler aus Freiburg, der Schweizer Nationalrätin und Umweltwissenschaftlerin Claudia Friedl, der Schülerin und Klimagerechtigkeitsaktivistin Miriam Rizvi aus St. Gallen sowie Claudia Haydt von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen.

Positionen der Redner werden ins Internet gestellt

Den Positionen der Redner wollen die Veranstalter dennoch Publizität verleihen und stellen sie ins Internet. „Handlungsbedarf besteht aus unserer Sicht schließlich ungeachtet der Corona-Pandemie in der Friedens- und Klimapolitik mehr denn je“, erklärt der Überlinger Bernd Wipper, der mit dem Verein Friedensregion Bodensee seit vielen Monaten am Konzept für den Internationalen Friedensweg arbeitet. Ein Zeichen setzen wollen die Veranstalter mit ihrem Aufruf, schon jetzt mit Peace-Flaggen rund um den See auf das Anliegen aufmerksam zu machen.

Vom Ostermarsch zum Friedensweg Die Historie der gemeinsamen Friedensaktionen rund um den See begann 1988 mit dem ersten Bodensee-Ostermarsch in Bregenz, der bis 1994 regelmäßig an wechselnden Orten stattfand: Konstanz, Arbon, Lindau, Bregenz, Überlingen und Rorschach. Darauf folgte eine Lücke, ehe es ab 2000 in Überlingen, Lindau, Bregenz, Konstanz und Rorschach (2005) weiterging. Im Jahr 2009 und 2010 setzte die Schweiz ein Zeichen unter dem neuen Begriff Friedensweg (St. Gallen und Appenzell). Die Geschichte der Internationalen Bodensee-Friedenswege begann schließlich 2011 in Rorschach und führte ein Jahr später von Arbon nach Friedrichshafen. Auch die Veranstaltung 2013 überschritt in Konstanz/Kreuzlingen die Grenze. Es folgten die Friedenswege in Lindau, Bregenz, Romanshorn, Friedrichshafen, Bregenz und erneut Konstanz/Kreuzlingen im Vorjahr. Der Friedensweg 2020 soll 2021 in Überlingen nachgeholt werden.

„Wer hätte sich das vorstellen können, dass ein kleines Virus die ganze Welt lahm legen kann, Kontinent um Kontinent, Land um Land“, erklärt Nationalrätin Claudia Friedl und mit Blick auf den abgesagten Friedensweg: „Auch wir leisten unseren Teil, indem wir uns nicht versammeln, sondern zu Hause bleiben.“ Corona bedrohe auch die Menschen in den Elendslagern auf den griechischen Inseln. „Die Hilferufe hören wir schon längst, aber jetzt müssen wir endlich handeln.“ Die europäischen Staaten seien aufgefordert, Griechenland in dieser Aufgabe zu unterstützen und zu entlasten, „indem sofort MigrantInnen aus Griechenland aufgenommen werden“.

„Frieden nur mit Klimagerechtigkeit möglich“

Solidarität sei gerade in der Corona-Katastrophe gefordert und nur mit Klimagerechtigkeit sei Frieden möglich, gibt Friedl zu bedenken. Dabei wird sie von der jungen „Fridays for Future“-Aktivistin Miriam Rizvi bestärkt. Klimagerechtigkeit bedeute auch, sagt Rizvi, dass die finanzielle Verantwortung „in die Hände derer gelegt wird, die für die Verschmutzung verantwortlich sind“. Die Klimakrise sei auch eine Chance, aufzuwachen und zu reagieren. Als Forderungen dazu formulierte Rizvi die Ausrufung des Klima-Notstands und die Reduktion der Netto-Emissionen auf Null bis zum Jahr 2030.

Theologe wirbt für neue Weichenstellung beim Sicherheitsdenken

Für eine neue Weichenstellung beim Sicherheitsdenken wirbt der Theologe Theodor Ziegler vom Forum Friedensethik der Evangelischen Landeskirche Baden unter dem Stichwort „Sicherheit ohne Waffen“. Doch dürfe es nicht bei der Kritik an Rüstungspolitik und militärischem Denken bleiben. „Wir dürfen uns nicht in Kritikritualen einrichten“, sagt Ziegler: „Wir sind es der Öffentlichkeit schuldig aufzuzeigen, wie eine wirkliche Friedenspolitik ohne Militär aussehen soll und wie diese realisiert werden kann.“

Militärkritik werde durch aufgezeigte Alternativen plausibler

Wenn man eine Alternative habe, werde Militärkritik plausibler, dann könnten die vielen Mitmenschen, die zwar auch keinen Krieg wollen, aber das Militär mit Bauchschmerzen für notwendig erachten, auf andere Gedanken kommen: „Sicherheit neu denken. Von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik.“ So heißt das Szenario, das eine Expertengruppe im Auftrag der Landeskirche erstellt hat und das eine neue sicherheitspolitische Perspektive aufzeigt. „Eine zivile, nicht-militärische Sicherheitsarchitektur, die in konkret beschriebenen Schritten die Chance eröffnet, im Jahr 2040 auf die Bundeswehr verzichten zu können.“

