Das Hochbeet – das ist Zeichen unseres Kompromisses. Für Familien mit begrenztem Budget gibt der angespannte Immobilienmarkt im Bodenseekreis schon lange keine Einfamilienhäuser mit großen Gärten mehr her. Doch ganz aufs eigene Gemüsebeet verzichten muss man auch im Mini-Garten nicht! So fand dieses Hochbeet noch gut Platz und wird seit fünf Jahren fleißig von unserer fünfköpfigen Familie bewirtschaftet. Es hat bereits Unmengen Zucchini, Gurken und Pflücksalat produziert, eine Ameisenplage überstanden und wurde von den Kindern bemalt.

Zucchini lieben die Nähe zu Bohnen. Auch Erdbeeren sind als Nachbarn okay. In diesem Jahr gibt es erstmals Rosenerdbeeren (hinten links), die rot blühen und immer tragen. Sie sind kompakt und bilden wenig Ausläufer, daher perfekt für Hochbeete oder Kübel.

Bild: Wienrich, Sabine

Schlangengurken, Landgurken, Snackgurken – es gibt unzählige Sorten der Kürbisgewächse, die alle auch in Hochbeeten gut wachsen. Snackgurken sind die besten Freunde der Kinder. An einem Rankgitter aus Weiden und Treibholz dürfen sie in die Höhe wachsen. Die vergangenen Sommer hat das so gut funktioniert, dass bis in den Spätsommer hinein nur noch eigene Gurken auf den Tisch kamen.

Bild: Wienrich, Sabine

Norddeutsche wissen, was das ist: Federkohl, genannt auch Ostfriesische Palme – oder Grünkohl. Federkohl kann bis zu 1,80 Meter hoch werden – und ist eine sehr alte Grünkohlsorte, die in Süddeutschland sehr wenig bekannt ist. Wir säen sie jährlich aus, denn so ist das Hochbeet auch im Winter noch saftig grün und Frost macht den Kohl nur noch leckerer. Man erntet zuerst die unteren und äußeren Blätter und lässt die Rosette stehen – dann wächst immer etwas nach.

Bild: Wienrich, Sabine

Die Kinder lieben Experimente im Hochbeet. So haben sie dieses Jahr kurzerhand den österlichen Kresse-Eierkarton eingepflanzt. Manchmal landen auch Obstkerne im Hochbeet, aus denen dann Bäumchen wachsen. Tatsächlich ist so bereits ein kleiner Apfelbaum entstanden und ein Zitronenbäumchen, das aber noch im Haus überwintert.

Bild: Wienrich, Sabine

Marke Eigenbau – für jede Gartenecke ein passendes Hochbeet

Auch bei Kollegin Julia Blust herrscht große Hochbeet-Liebe im Garten – und zwar in jeder Ecke. Das Hochbeet ist Marke Eigenbau: Gärtnern macht auf guter Arbeitshöhe noch viel mehr Spaß. Hier wachsen Tomaten, Gurken, Karotten und Salat.

Bild: Blust, Julia

Tomaten gehören doch ins Gewächshaus oder wenigstens unter ein Dach? Tatsächlich sollten die meisten Tomatenpflanzen keine regennassen Blätter bekommen, weil sie pilzanfällig sind – und nur von unten gegossen werden. Es gibt mittlerweile aber auch andere Sorten – und eine von ihnen ist im Hochbeet gelandet. Ob das wirklich funktioniert, wird sich noch zeigen.

Bild: Blust, Julia

Beliebt sind natürlich auch Salat wie gemischter Pflücksalat und Rucola. Das Beste: erntet man ein bisschen, wächst neuer Salat nach. So gibt es auch beim spontanen Grillabend immer einen frischen Salat auf dem Tisch.

Bild: Blust, Julia

Doch nicht nur Salat und Gemüse wachsen bereits kräftig – und das auf wenig Platz. In Töpfen gedeihen Kräuter – von Estragon über Petersilie bis hin zu Salbei.

Bild: Blust, Julia

In diesen niedrigeren Hochbeeten haben Beerensträucher – Johannisbeeren, Brombeeren und Himbeeren – ihren Platz gefunden. Wer träumt bei so viel Auswahl nicht davon, mal an der Naschhecke entlang zu laufen? Das Plätzchen bleibt daher geheim.

Bild: Blust, Julia

