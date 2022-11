Hinter vorgehaltener Hand sprachen einige Beteiligte bereits davon, nun kam die offizielle Meldung: Im Streit um die Zukunft der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) scheint sich langsam eine Lösung abzubilden. Hintergrund der Auseinandersetzung war eine Ausschreibung des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg, die auch die Strecke Aulendorf-Friedrichshafen betrifft. Diese wird derzeit von der BOB befahren. Allein: Den Umfang dieses Loses hätte die Gesellschaft nicht stemmen können, das zu bedienende Netz wäre 17 Mal größer gewesen als bislang. Das hätte das faktische Ende des Angebots in seiner jetzigen Form bedeutet.

Austausch zwischen Bodensee und Stuttgart

Mittlerweile gab es Gespräche mit Vertretern des Ministeriums und der BOB. In einer gemeinsam am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung heißt es nun: „Bei der Unterredung bestand Einigkeit darüber, dass sich die BOB in den vergangenen drei Jahrzehnten als Erfolgsmodell eines guten regionalen Bahnangebots entwickelt habe.“ Dies müsse auch der Maßstab für eine künftige gemeinsame Lösung sein, teilten daher Ministerialdirektor Berthold Frieß und der BOB-Beiratsvorsitzende und Landrat des Bodenseekreises, Lothar Wölfle, mit.

Landrat Lothar Wölfle

Landrat Wölfle wird zitiert: „Wir freuen uns, dass Ministerium und Nahverkehrsgesellschaft die BOB und ihre konstruktive Kritik ernst genommen haben. Wir sehen ein ernsthaftes Bemühen um Lösungen, mit denen die BOB auch künftig eine – vom Ministerium ausdrücklich anerkannte – hohe Qualität des Bahnverkehrs in unserer Region sicherstellen könnte.“ Man werde Lösungsansätze intern bewerten, diskutieren einen guten Weg zu finden.

Verkehrsminister Winfried Hermann erklärte: „Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn hat sich über viele Jahre um einen gut funktionierenden Zugverkehr verdient gemacht.“ Das Land wolle dafür sorgen, dass das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in der Region ausgebaut werde – und die dafür eingesetzten Mittel möglichst effektiv verwendet würden.

Wie es nun konkret weitergeht, war in der Nachricht nicht zu lesen. Bislang wird in der Ausschreibung gefordert, dass Interessenten ein riesiges Bahnnetz übernehmen, eine Eisenbahnwerkstatt in Oberschwaben bauen – sowie die SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS) kaufen. Eine Möglichkeit wäre nun, das Ausschreibungslos in die Strecken Stuttgart–Mannheim und Ulm–Lindau aufzuteilen und separat zu vergeben. Ein solches Los könnte die BOB tendenziell eher stemmen. Einem entsprechenden Vorschlag hat Minister Herrmann bisher keine Absage erteilt. Gegenüber Abgeordneten im Landtag sagte er vergangene Woche: „Ich habe die Fachleute gebeten, noch einmal darüber nachzudenken.“