Bodenseekreis vor 38 Minuten

Bitte nicht kuscheln: So verhalten sich Wanderer in den Bergen auf Weiden mit Kühen und Kälbern richtig

In Zeiten von Corona sind besonders viele Urlauber und Tagesausflügler in Vorarlberg und im Allgäu unterwegs. Nicht alle Wanderer begegnen Kühen und anderen Tieren auf den Weiden und Almen in den Bergen mit dem nötigen Respekt. Auch wer mit einem Hund unterwegs ist, sollte einige Verhaltensregeln beachten.