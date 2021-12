Corona-Impfungen für Kinder unter 12 Jahren werden im Bodenseekreis bisher nur in Arztpraxen angeboten. Wie läuft die Suche nach einem Termin? Und was können Eltern tun, die für ihre Kinder beim Kinder- und Jugendarzt keinen Impftermin bekommen? Wir haben nachgefragt.

Seit einigen Tagen können auch Kinder ab fünf Jahren gegen Corona geimpft werden. In vielen Städten und Landkreisen sind erste Termine angelaufen. In Lindau gibt es am Impfzentrum ein spezielles Impfangebot für Kinder. Das Team wird dabei von vier