Seit Kriegsbeginn haben sich (Stand 30. März) 1455 Menschen aus der Ukraine bei den drei Ausländerbehörden im Bodenseekreis als Kriegsgeflüchtete registrieren lassen. Das Landratsamt geht weiterhin von einer größeren Zahl aus, denn die geflüchteten Menschen melden sich laut Mitteilung der Kreisbehörde erfahrungsgemäß oftmals mit einigen Tagen Verzögerung. Wer in der Region ankommt, sollte sich schnellstmöglich beim Einwohnermeldeamt und den zuständigen Ausländerbehörden in den Rathäusern Friedrichshafen, Überlingen oder dem Landratsamt melden.

Provisorische Unterkünfte fallen nach und nach weg

In mittelbarer Obhut des Landkreises leben derzeit 279 Personen. Davon wohnen rund 180 Menschen aktuell noch in temporär bereitgestellten Wohnungen und Unterkünften, insbesondere Ferienwohnanlagen und einer Jugendherberge. Wie das Landratsamt mitteilt, fällt ein Gros dieser provisorischen Unterkunftsplätze jedoch im Laufe des Monats April weg, da diese bereits regulär gebucht und vermietet sind. Die Betroffenen müssen dann in andere Unterkünfte umziehen. In aller Regel werden diese Notunterkünfte in Hallen sein.

Landratsamt bereitet Hallen als Notunterkünfte vor

Um sich auf die Ankunft weiterer Geflüchteter sowie den absehbaren Umzug vorzubereiten, richtet das Landratsamt Mehrzweckhallen als Notunterkünfte her. Die Hallen werden mit Leichtbaukabinen und Stockbetten ausgerüstet, es werden die Sanitäranlagen der Umkleidebereiche genutzt und in der Regel wird eine zentrale Verpflegung organisiert. Geflüchteten, die auf dem privaten Wohnungsmarkt keine passende Bleibe finden, kann hier für die kommenden Wochen und gegebenenfalls Monate ein Dach über dem Kopf geboten werden. „Tiere dürfen aus hygienischen und Sicherheitsgründen nicht in Notunterkünfte mitgenommen werden“, teilt das Landratsamt mit.

Seit der letzten Märzwoche ist die Seldnerhalle in Tettnang-Kau in Betrieb, in der bis zu etwa 90 Personen unterkommen können. In der ersten Aprilwoche soll die Festhalle Langenargen mit rund 80 Not-Plätzen bezugsfertig sein. Auch die Parksporthalle Kressbronn soll ab etwa Mitte April in gleicher Größenordnung als Notunterkunft dienen. Das Landratsamt rechnet damit, dass diese Notunterkünfte binnen kurzer Zeit voll belegt sein werden.

Info-Punkt für Geflüchtete im Landratsamt

Die Ausländerbehörde des Bodenseekreises hat im Landratsamt einen Info-Punkt für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Diese können sich hier behördlich registrieren, Sozialleistungen beantragen und sich beraten lassen. Der Info-Punkt befindet sich im Hauptgebäude des Landratsamts in der Friedrichshafener Albrechtstraße 77 und ist montags bis freitags von 9 bis 12 und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Info-Telefon „Ukraine-Flucht“ ist zudem montags bis freitags zwischen 9 und 12 sowie 13 und 16 Uhr (donnerstags bis 17 Uhr) unter Telefon 07541/2043330 erreichbar. Um private Wohnraumangebote für geflüchtete Menschen aus der Ukraine schnell erreichbar zu machen, hat das Landratsamt eine zweisprachige Wohnraum-Börse zur Bereitstellung von Zimmern, Wohnungen oder Häusern eingerichtet. Informationen dazu auf www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht oder https://bodenseekreis.hospodar.de