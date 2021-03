Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Bio-Märkte im Bodenseekreis leiden unter Schließungen ihrer Bistros, doch es gibt auch Gewinner

Kürzlich musste „Bio am See“ in Friedrichshafen seinen Betrieb mit Biosupermarkt und Bistro schließen und den Gang in die Insolvenz antreten. Auf dieses Konzept – Ladenverkauf und Imbissangebot – setzen aber viele Bio-Anbieter in der Region. Wie sehr treffen die Folgen der Corona-Pandemie die Bio-Branche in der Bodensee-Region?