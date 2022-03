Der Frühling 2022 zeigt sich im Bodenseekreis fast durchgehend von seiner überaus sonnigen Seite, zumindest im März. Leserbilder belegen außerdem: Selbst Wüstenstaub kann der Faszination Bodensee nichts anhaben.

Immenstaad

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Zugegeben: Als dieses Foto östlich von Immenstaad entstand, war noch gar nicht Frühling, weder meteorologisch noch kalendarisch. Mit diesem stimmungsvollen Sonnenuntergang endete der Februar 2022 am Bodensee.

Bild: Reinhold Köfer

Die untergehende Sonne setzt die Fast-Halbinsel am Immenstaader Schwimmbad in ein besonderes Licht. „Ein wahrlich spektakulärer Blick“, schreibt Reinhold Köfer zu seinen Bildern, die am 8. März entstanden sind. Ein Blick, der genau so nur zu bestimmten Jahreszeiten sei: im Spätherbst und im Vorfrühling.

Bild: Reinhold Köfer

Friedrichshafen

Bild: Peter Wetzel (Leserreporter)

Auch dieser eigentlich sehr frühlingshafte Anblick im Häfler Uferpark gehörte selbst nach meteorologischer Sicht eigentlich gerade so noch zum Winter – gesehen Ende Februar.

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Mitte März im Bereich der Rotachmündung: Ja, wo ist er denn nur hin, der Bodensee? Bei niedrigem Pegel trafen hier Seesand und Saharastaub aufeinander.

Bild: Peter Wetzel (Leserreporter)

Der März brachte aber auch gänzlich staubfreie Momente zum Staunen.

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Zwischen Friedrichshafen und Langenargen

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Nahe der Schussenmündung hat Leserreporter Reinhold Köfer aus Markdorf Anfang März „bei wunderbaren Lichtbedingungen und mit allergrößter Brennweite“ verschiedene Wasservögel fotografiert.

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Uhldingen-Mühlhofen

Bild: Bernhard Waurick (Leserreporter)

„Es ist Frühling, wenn die Schwäne tanzen und balzen“, schreibt Bernhard Waurick zu diesem Foto, aufgenommen vor dem Schiffslandesteg in Unteruhldingen. Das Schwanenpaar hab einen Tanz über mehrere Minuten gezeigt – „eine wahre Augenweide“.

Markdorf

Bild: Reinhold Köfer

Auch in Markdorf ist der Frühling eingezogen.

Salem

Bild: Reinhold Köfer

Zwischen Bifang- und Martinsweiher fällt der Blick hier in Richtung Vorarlberger Berge.

Bild: Reinhold Köfer

... und hier vom Wanderparkplatz am Bifangweiher aus in Richtung Mimmenhausen und Heiligenberg.

Überlingen

Bild: Annette Meyerhoff (Leserreporterin)

Für den Eindruck, den es – nicht nur auf Autos – hinterlassen hat, ist das Saharastaub-Gastspiel an dieser Stelle bislang zu kurz gekommen. Das war schon ein außergewöhnliches Farbspiel, hier über dem Überlinger See.

Bild: Petra Gericke (Leserreporterin)

Vom Saharastaub gänzlich unbeeindruckt zeigte derweil Hund Buddy, schreibt Petra Gericke zu ihrem Foto, das ebenfalls bei Überlingen entstanden ist.