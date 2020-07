Bodenseekreis/Kreis Konstanz vor 1 Stunde

Tausende demonstrieren gegen Sonntagsfahrverbot: Nach dem Start in Friedrichshafen geht es für die Biker zur Kundgebung in Richtung Engen

Ausnahmezustand am Samstagvormittag in und um Friedrichshafen: Wie in ganz Deutschland demonstrieren auch Motorradfahrer am Bodensee gegen das geplante Sonntagsfahrverbot für Motorräder. Im Vorfeld hatte der Veranstalter für die Demonstration am Bodensee, Jörg Brucker, mit 1000 Teilnehmern gerechnet. Die waren bereits vor Beginn der eigentlichen Demonstration längst überschritten. Insgesamt wird die Menge der Demonstrierenden derzeit auf 3000 bis 5000 Personen geschätzt. Die offizielle Abschlussschätzung steht noch aus.