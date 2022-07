Ort und Termin waren gut gewählt. Am Rande des Interkulturellen Stadtfests in Friedrichshafen meldeten sich am Samstag rund 130 Geflüchtete vor allem aus Syrien bei einer Kundgebung zu Wort. Mitten unter ihnen stand ein Aufsteller mit dem Bild eines Mannes in Winterjacke, der auf dem Häfler Moleturm in die Kamera lächelt. Ihr Landsmann starb am 26. Juni beim Messerangriff eines Mitbewohners in der Asylbewerberunterkunft in Kressbronn.

Das Bild des Syrers, der bei dem Angriff im Asylheim in Kressbronn getötet wurde, wurde bei der Kundgebung in Friedrichshafen wie ein Mahnmal aufgestellt (Unkenntlichmachung von uns). | Bild: Elke Krieg

Elke Krieg war bei der Kundgebung dabei. Die 65-Jährige aus Langenargen engagiert sich seit 2014 ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe, kennt viele Syrer. Von ihnen hat sie erfahren, dass die Frau und drei Kinder des Getöteten gerade in Jordanien auf ihre Ausreise warteten. Aus der Traum.

Bild: Cuko, Katy

„Wir sind vor dem Krieg geflohen, wir sterben nicht in Deutschland“, stand auf einem der Plakate bei der Kundgebung. Und: „Wer ist verantwortlich für das Blut der Opfer?“ Fünf weitere Menschen hatte der Angreifer, der in Untersuchungshaft sitzt, teils schwer verletzt.

Es habe Gleichgültigkeit geherrscht, steht auf einem Flugblatt

„Sie wollen gehört werden und dass sich jemand um sie kümmert und nicht zur Tagesordnung übergegangen wird“, sagt Elke Krieg. Die Geflüchteten fordern, dass die für Sicherheit der Heime Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, „da Gleichgültigkeit geherrscht hat“, steht auf einem Flugblatt. Der mutmaßliche Täter habe Mitbewohner schon Wochen vor der Attacke bedroht und wurde nach einer psychiatrischen Untersuchung zurück ins Heim geschickt. Es sei wichtig zuzuhören, was die Opfer und ihre Angehörigen zu sagen haben. „Sie fühlen sich im Stich gelassen“, sagt die Aktivistin.

Zirka 130 Geflüchteten, darunter Bewohner des Asylheims Kressbronn, demonstrierten am vergangenen Samstag am Rande des Interkulturellen Stadtfests in Friedrichshafen. | Bild: Elke Krieg

Wie geht es weiter? Das sagt die Behörde

Auf Anfrage erklärt das Landratsamt, dass allen Heimbewohnern in Kressbronn kurzfristig und mit Hilfe von Dolmetschern eine „Erststabilisierung nach einem traumatischen Erlebnis“ angeboten wurde. Dabei sei mit den Betroffenen auch über eine weiter gehende psychologische Betreuung gesprochen worden. Die Hilfe werde durch die Flüchtlingssozialarbeit unterstützt und begleitet.

Die betroffenen Bewohner des Asylheims müssten wegen des Erlebten auch nicht zurück in die Unterkunft in Kressbronn, erklärt ein Sprecher der Kreisverwaltung. „Wir bieten natürlich eine Alternative an.“ Bis dahin seien sie woanders untergebracht. Da der Landkreis nur Gemeinschaftsunterkünfte anbieten kann, sei man mit Städten und Gemeinden im Gespräch über freie Wohnungen. „Teilweise ist eine Anschlussunterbringung schon gelungen“, berichtet Lars Gäbler von der Pressestelle.

Zu wenig Wohnungen für viele Geflüchtete

Doch wie kritisch sich gerade die Wohnsituation für viele Geflüchtete darstellt, weiß Elke Krieg seit Jahren. Als 2014 eine Roma-Großfamilie in eine kaum bewohnbare, schäbige Baracke in der Langenargener Seestraße verfrachtet wurde, beschloss die Gymnasiallehrerin, sich im örtlichen Asylkreis zu engagieren. Rund 25 Mitstreiter kümmerten sich damals „mit viel Kraft“, sagt Elke Krieg, um die Geflüchteten, die ab 2015 zu Hunderten kamen.

Elke Krieg engagiert sich seit 2014 in der Flüchtlingshilfe. Dabei spielt die alte Baracke in Langenargen hinter ihr als Flüchtlingsunterkunft eine wichtige Rolle. | Bild: Cuko, Katy

Um die Roma-Familie kümmert sie sich bis heute, ganz privat, daneben noch um zwei Familien aus Syrien und Afghanistan. Dem gut organisierten Asylkreis in Langenargen ging nach etwa drei Jahren die Puste aus. „Das ist einfach so ausgelaufen. Es gab ja dann die Integrationsmanager, die übernommen haben. Wir hatten das Gefühl, es läuft einigermaßen“, sagt Elke Krieg. Seither würden die Menschen aber eher verwaltet denn integriert. „Das läuft alles sehr mechanisch“, beschreibt die Gymnasiallehrerin das Problem, die ihre letzten Dienstjahre freiwillig in Auffangklassen für Geflüchtete unterrichtet hat. Wohl wissend, dass drei Integrationsmanager für über 300 Leute in drei Gemeinden, die aktiv um Hilfe nachfragen, zu wenig sind. Von denen, die sich nicht melden, redet keiner.

Geflüchtete werden wie Obdachlose behandelt

Bis heute habe sich nichts gebessert. „Mangelverwaltung“ nennt sie den Dauerzustand zumindest in den drei Ostgemeinden des Kreises Eriskirch, Langenargen und Kressbronn, die obendrein zu wenig Unterkünfte für Geflüchtete haben. Die werden wie Obdachlose behandelt, wenn sie keine eigene Wohnung finden, was die Regel sei. Sie erzählt von einer jetzt dreiköpfigen syrischen Familie, die seit Jahren da ist und nun binnen vier Wochen aus einer Drei-Zimmer-Wohnung raus muss, um einer sechsköpfigen Familie Platz zu machen. Wohin sie „umgesetzt“ werden, wüssten sie noch nicht.

Um solche Missstände öffentlich zu machen, hat Elke Krieg vor Jahren angefangen, einen Blog zu schreiben. „Niemand hat das Thema angepackt und darüber berichtet“, erklärt sie ihre damalige Motivation. Inzwischen berichtet sie als Autorin auf ihrer Seite „Agora-LA“ regelmäßig über das Geschehen in und um Langenargen, nicht nur zum Thema Flucht und Asyl.

Auch Kinder sind von dem Angriff auf die Asylunterkunft in Kressbronn betroffen. | Bild: Elke Krieg

Integrationshilfe? „Die gibt‘s nicht“, sagt Elke Krieg hart. „Es geht um Unterbringung, nicht um soziale Betreuung. Die dafür Zuständigen haben keine Zeit, die Leute an die Hand zu nehmen.“ In den 20 Asylheimen des Landkreises etwa gibt 4,5 Stellen für die soziale Betreuung der 550 Geflüchteten. Eine Stelle für 110 Hilfesuchende, sagt das Land. In der Anschlussunterbringung sei das nicht anders. „Sobald du den Fuß über die Tür setzt, kriegt du all diese Probleme mit, die sie haben. Da geht aber keiner hin.“

Keine Kapazitäten für soziale Hilfe

Im jüngsten Bericht des Integrationsmanagers der drei Gemeinden, Mirko Meinel, steht, die soziale Begleitung sei „hauptsächlich an Personen in der Wohnungslosenhilfe gerichtet“. Beratung und Unterstützung gebe man „vor allem in Fragen zum sozialbehördlichen Antragswesen“ – und zwar nach Terminvergabe im Rathaus. Und so bricht ein junger, talentierter, gut deutsch sprechender Syrer seine Lehre ab und geht wieder als Hilfsarbeiter jobben, weil er als Vater-Ersatz für eine Familie mit fünf Kindern und seine schwer traumatisierte Mutter zuständig ist und noch mehr Druck wohl nicht verkraftet.

Noch mehr allein gelassen

Zwei Jahre Pandemie haben auch den Geflüchteten zugesetzt. Manche seien regelrecht vereinsamt, erzählt Elke Krieg. „Wir sind verlassen“, habe ihr eine alleinstehende Frau mit drei Kindern aus Afrika gesagt, als sie während der Corona-Krise bei ihr vorbei geschaut hatte. Keine Leute, keine Kapazitäten, egal ob in der Schulsozialarbeit, psychologischen Betreuung oder Integrationsberatung.

„Ich weiß auch keine Lösung“, sagt Elke Krieg, die trotzdem weiter helfen will, auch wenn ihr das oft über den Kopf wächst. Integration? „Man sieht die Menschen doch nicht. Wir und die anderen“, sagt die Langenargenerin voll Sorge.