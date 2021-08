Kressbronn vor 31 Minuten

Betrunkener Autofahrer schläft am Steuer ein

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird ein 44-jähriger Mann angezeigt. Zeugen waren laut Polizeibericht auf den Mann aufmerksam geworden, weil er in der Zufahrt einer Tankstelle in der Straße „Linderhof“ am Steuer seines stehenden Wagens eingeschlafen war.