Am 15. November 2022 endet ihre Hoffnung auf das große Geld. Ihr Konto ist leer. Leergeräumt. Eine 51-jährige Frau aus dem Bodenseekreis schildert, wie sie in die Fänge eines gewissen „Daniel Cohen“ gerät.

Die alleinerziehende Mutter von zwei Teenagern wird so tief in eine Betrugsmasche gezogen, dass sie am Ende die Zugangsdaten zu ihrem Girokonto preisgibt. „Ausgerechnet ich“, sagt die Betriebswirtin. Sie habe sich doch mit Finanzen und mit Börsengeschäften ausgekannt. Zum Schutz ihrer Kinder bleibt die 51-jährige Frau aus unserem Bericht anonym. Dennoch machen wir ihren Fall öffentlich, weil er andere vor einem ähnlichen Schicksal bewahren kann.

Er schenkt ihr viel Aufmerksamkeit

Dieser angeblich 47 Jahre alte „Daniel“ erwischt die Frau im April 2022 in einer Phase ihres Lebens, als sie emotional und finanziell an einem Tiefpunkt ist. Sie lebt in Scheidung, ihr Job ist befristet, die Rechnungen stapeln sich. „Mein früherer Mann hat sich viel mit Aktien beschäftigt, ich habe ihn beobachtet, wie er das Auf und Ab von Aktien verfolgt.“

Sie ist neugierig. „Ich will auch mal ein bisschen mit dem Geld rumspielen.“ Ein Einsatz von 250 Euro kann alle Geldsorgen lösen – so das Versprechen dieses „Daniel Cohen“, bei dem sie sich online registriert. Er wirkt seriös und freundlich. Sie gewöhnt sich an die vielen Gespräche mit ihm, irgendwann braucht sie seine Stimme.

Seine Aufmerksamkeit gilt nur ihrem Geld

Das geht sieben Monate lang, fast täglich wird telefoniert, berichtet die 51-jährige Betriebswirtin. „Ja, er hat mir sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt“. Dass seine Aufmerksamkeit nur ihrem Geld gilt und nicht ihr als Mensch, das realisiert sie erst nach und nach.

Unser Gespräch mit der 51-jährigen Frau kommt auf Vermittlung des Polizeipräsidiums Ravensburg zustande. Sie ist nicht das einzige Opfer dieser Betrugsmasche. Laut Polizei melden sich „etliche Opfer, weil sie Geld anlegen wollten und dabei von Betrügern aufs Übelste übers Ohr gehauen wurden“.

Immer mehr solcher Fälle Die Kripo am Polizeipräsidium Ravensburg ist zuständig für die Deliktfälle „Anlagebetrug“. Der Präsidiumsbereich umfasst die Landkreise Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen. Hier wurden vergangenes Jahr drei, in den beiden Vorjahren jeweils 13 Anlagebetrügereien angezeigt. Das Jahr 2023 ist noch nicht statistisch erfasst, „sie können aber von einer deutlichen, wenn nicht sogar eklatanten Zunahme schreiben“, so die Information des Präsidiums.

Die Telefonate mit ihm machen Spaß

„Die Täter sind psychologisch exzellent geschult“, berichtet die Polizei. „Ich habe mich an seine Anrufe gewöhnt“, berichtet uns die 51-Jährige. „Die Gespräche haben Spaß gemacht, weil wir auch einen privaten Austausch hatten.“ Laut Polizei verführen die Täter zu weiteren Zahlungen, von denen sich die Opfer hohe Renditen versprechen. Auch die 51-jährige Frau in unserem Beispiel. Der Wert ihres „Fonds“ steigt gleich am ersten Tag von 250 auf 1500 Euro. Angeblich.

„Hinter den netten, kompetent wirkenden Finanzmaklern stecken in Wirklichkeit abgebrühte Betrüger, die nicht davor zurückscheuen, Menschen in den finanziellen Ruin zu treiben“, warnte Polizeisprecherin Daniela Baier. Durch fortwährende Anrufe üben sie immer mehr Druck aus.

Er bombardiert sie mit Anrufen

„Er hat keine Ruhe gelassen“, schildert auch die 51-jährige Frau im Interview. „Er hat mich bombardiert mit Anrufen.“ Einerseits verspürt sie Druck und ist skeptisch. Andererseits sind ihr seine Stimme und seine angeblichen privaten Geständnisse vertraut. Er besänftigt ihre Skepsis mit plausibel klingenden Erklärungen.

Bodensee Danke fürs Aufpassen, Frau Müller! Bankmitarbeiterin vermiest Betrügern die Tour Das könnte Sie auch interessieren

In den ersten Wochen überredete „Daniel“ sie, 2000 Euro zu überweisen, dann weitere 5000 Euro, in Summe 7250 Euro. Sie schaut am Computer auf seriös wirkende Konten, der Kurs ihrer „Aktien“ klettert nach und nach auf 78.000 Euro. Jedenfalls wähnt sie sich im November 2022 im Besitz des vielen Geldes und gibt auf Pump einen Teil davon aus.

Er räumt ihr Konto leer und verschwindet

In dieser entscheidenden und für sie erlösenden Phase erlaubt sie dem Täter die Installation einer Fernwartungssoftware auf dem Computer. Er erhält den vollen Blick auf alle Online-Konten und erspäht ihre Daueraufträge für Versicherungen und Miete.

Er fordert sie auf, die Daueraufträge zurückzuholen und ihm ihre letzten Groschen anzuvertrauen. Das sei nötig, damit sie Steuern, Gebühren und sonstige Kosten bezahlen kann. Dann, ja dann endlich, erwarte sie ein Geldsegen. In Wahrheit räumt „Daniel“ ihr Konto endgültig leer – und taucht ab.

Jetzt melden sich seine Kumpane

In dieser Masche verheddern sich auch andere polizeibekannte Opfer, wie das Präsidium mitteilt. Das Drama ist für sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht zu Ende, sondern wird jetzt besonders perfide. Bei ihr, wie auch in anderen Fällen, meldet sich jetzt ein vermeintlicher Helfer, der vorgaukelt, den Schaden rückgängig zu machen.

Betrugsmasche Horrorunfall, Fahrerflucht, Gefängnis: So erlebt ein Überlinger einen Schockanruf Das könnte Sie auch interessieren

Selbstredend, dass dafür Gebühren fällig werden. Die 51-Jährige hat kein Geld mehr, das sie den angeblichen Helfern zahlen könnte. Aber sie investiert einen allerletzten Funken Hoffnung – was dazu führt, dass sie sich immer noch nicht an die Polizei wendet. Erst zwei Monate später, im Januar 2023, wählt sie die Nummer der Beamten.

Er fesselt sie gedanklich noch lange

Das Erlebte ist für die Frau derart traumatisierend, dass sie 2023 noch monatelang Telefonate annimmt, auch wenn am anderen Ende der Leitung neue Betrüger sind. „Es ist eine Mischung aus Neugierde und Wut.“ Sie hoffe, dass irgendwann wieder „Daniel“ dran ist.

„Ich weiß nicht, ob er mich in eine Art Hypnose versetzt hat, aus der ich versuche, jetzt herauszukommen. In welchem emotionalen Zustand war ich damals, dass ich das habe mit mir machen lassen?“ Nachdem sie ihr Bewusstsein wiedererlangt hat, wolle sie dem damaligen Zustand nachspüren. „Aber seit sechs Wochen habe ich es jetzt endlich geschafft, nicht mehr abzunehmen.“