Das gilt auch im Themenbereich Fortbildung. Durch die ständige Erweiterung der Technologie wachse man mit den Veränderungen. Es sei deshalb nötig, so wie auch schon in der Vergangenheit die Mitarbeiter und auch sich selbst auf dem neuesten Wissensstand zu halten: Das ist die Denkweise von Kai-Dominik Frick. Die Produktpalette erweitere sich ständig und auch die Digitalisierung ist für ihn ein Dauerthema. Man müsse die Serviceleistungen gegenüber den Kunden ständig erweitern. Und die kommen sowohl aus dem gewerblichen als auch aus dem privaten Bereich.

„Es bietet sich jetzt an, bei einer Dachsanierung auch an die Dämmung zu denken und auch gleich eine Photovoltaikanlage zu installieren“, weiß Frick, der sich selbstverständlich auch mit Wärmedämmung beim Alt- oder Neubau auskennt. Die Montage von Solarmodulen ist für die Leute von Hummel kein Problem. Alles was die Elektrik betrifft, überlässt man aber den Spezialisten. Das Thema Energieeinsparen hat beim neuen Firmenchef schon lange sein Interesse geweckt. Und damit sind wir auch schon beim ökologischen Bauen, wo Holz als nachwachsender Rohstoff einen besonders hohen Stellenwert hat. Wer mit Holz bauen wolle, der sei bei einem regionalen Betrieb gut aufgehoben, ist Meister Frick überzeugt.

Heiligenberg – In Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“ kann man in der ersten Szene des dritten Aufzugs nachlesen: „Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.“ Das entsprach aber schon zu Zeiten des großen Dichters nicht ganz der Realität. Zimmerer sind echte Allrounder. Und das gilt in der Werkstatt und auf der Baustelle. Von einzelnen Elementen für Dach, Wand und Boden bis hin zum ganzen Bauwerk sind Zimmerleute vielseitige Experten für sämtliche Holzarbeiten.

Heiligenberg – Bis dato war er Betriebsleiter, jetzt hat er alleine das Sagen: Kai-Dominik Frick hat von Thomas Hummel dessen alteingesessenen Betrieb in Hattenweiler übernommen – und ist motiviert bis in die Haarspitzen. Als ihn sein Chef im November 2019 fragte, ob er nicht die in der ganzen Region bekannte Firma übernehmen wolle, da musste Frick nicht lange nachdenken. „Das Gefühl, dass die Selbstständigkeit für mich irgendwann schon das Richtige wäre, das habe ich so neun bis zehn Jahre gehabt“, schmunzelt der neue Chef. Die Motivation holte er bei seinen Tätigkeiten bei verschiedenen Betrieben. Er traute sich zu, eine Führungskraft zu sein. „Ordentliche Arbeit, schnelle und saubere Ausführung, Verantwortungsbewusstsein, Kundenzufriedenheit, ständige Verbesserung der Abläufe, Effektivität und Qualität wurden immer mehr zu meiner täglichen Arbeit“, sagt er rückblickend. Seine Praxiserfahrung und Einblicke in mehrere Systeme waren da sehr hilfreich.

„Einen so qualitativ hochwertigen Betrieb wie die Firma Holzbau Hummel übernehmen zu können, steigerte jeden Tag meine Motivation und meine Einstellung zur Selbstständigkeit“, sagt der Mann mit dem markanten Haarschnitt. Was fehlte, das war der Meisterbrief. Die dazu nötige Ausbildung und Abschlussprüfung schaffte der angehende Betriebsinhaber mit Bravour. Seit April 2022 darf er sich nun Meister nennen.

Bei der Liste der zehn härtesten Berufe im Handwerk sind die Zimmerleute dabei. Körperlich anstrengend sei der Beruf schon, sind sich Thomas Hummel und sein Nachfolger einig. Das bedeute aber nicht, dass er nur für Männer geeignet ist. Es wurde auch schon eine Zimmerin ausgebildet und natürlich eine sehr große Zahl an männlichen Zimmerleuten. Hummels einziges Kind ist eine Tochter. Die wollte den Betrieb aber nicht übernehmen und ihr Vater ist auch schon 67. Er wollte endlich einmal kürzertreten. „Mit Kai-Dominik habe ich jetzt einen Nachfolger, der meine Firma bestimmt in eine gute Zukunft führen kann“, ist der Senior überzeugt. Er ist auch Betriebswirt des Handwerks und Ehrenobermeister der Zimmererinnung. Ihm war es sehr wichtig, „einen rechten Nachfolger“ zu bekommen. 1982 hat er in einer Garage in Heiligenberg-Steigen begonnen. Doch der Platz wurde bald zu eng und so wich Hummel in eine Scheune in Hattenweiler aus.

1987 wurde dann der Öffentlichkeit ein modernes Firmengebäude im Gewerbegebiet vorgestellt. Und das ist noch heute das Aushängeschild für die Firma. Thomas Hummel ist auch Restaurator im Zimmererhandwerk und ausgebildeter Energiefachmann.

Er kann übrigens auch darüber aufklären, warum zur traditionellen Kluft der Zimmerleute die auffälligen Schlaghosen gehören. Die hätten ursprünglich dazu gedient, dass man keine Holzspäne in die Schuhe bekomme. Heutzutage brauche man das nicht mehr. „Jetzt hat man Absauganlagen“, klärt Thomas Hummel auf. Und längst allerlei elektrische Geräte zur Ausrüstung der Zimmerleute.

Holzbau Hummel

Das Firmengelände befindet sich in Hattenweiler an der Altheimer Straße. Auf den über 7¦000 Quadratmetern Fläche befindet sich eine Halle mit knapp 1¦400 Quadratmetern. Hier sind auch Werkstatt, Materiallager, mehrere Büros und die Sozialräume untergebracht. Bemerkenswert ist die gestaltete Außenfläche mit Fischteich und Ausstellung und einer wechselnden Gartendekoration. Der große hölzerne Zimmermann ist längst zum Markenzeichen geworden.